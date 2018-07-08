Зарядка для ума: ищем калоши одного цвета

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Какое наименьшее число коробок надо открыть, чтобы найти пару одного цвета?

Удачи!

Загадка:

В магазин завезли новую модель калош - пять разных цветов, по две пары калош каждого цвета.

Однако после того, как их пересмотрел Тотоша, все калоши в коробках перепутаны.

Какое наименьшее число коробок надо открыть, чтобы гарантированно найти пару калош одного цвета?

Ответ

Ответ: 6.

Если использовать только пять коробок, то в них могут оказаться все десять левых калош, и пары среди них не будет.

Если открыты шесть коробок (то есть видны 12 калош пяти возможных цветов), то найдутся три калоши одного цвета (если бы каждого цвета было не более двух, то всего было бы не более 10 калош, а у нас 12).

Из этих трёх одноцветных калош всегда выбирается пара, потому что в одном цвете не более двух левых и не более двух правых.

Источник загадки: Андрей Богданов

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