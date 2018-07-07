Зарядка для ума: натуральные делители
Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.
Во сколько раз у Петиного числа натуральных делителей больше, чем у Васиного?
Удачи!
Загадка:
Петя и Вася загадали натуральные числа, отличающиеся в 10 раз.
Оказалось, что количество натуральных делителей у числа Пети ровно в k раз больше, чем у числа Васи.
Чему может быть равно k?
Ответ
2, 3 или 4.
Решение:
Количество делителей у большего числа, очевидно, больше. С другой стороны, количества делителей чисел Пети и Васи не могут отличаться сильнее, чем в 4 раза (каждый делитель d числа n "порождает" не более трех новых делителей числа 10n: 2d, 5d, 10d). Осталось только убедиться, что все значения k=2, k=3 и k=4 могут получиться. Для этого достаточно привести примеры на каждое из значений.
1. n = 3. k = 4: у числа 3 - два делителя 1 и 3, а у числа 30 - восемь делителей: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 и 30.
(Замечание: легко показать, что для k = 4 необходимо и достаточно, чтобы n не делилось ни на 2, ни на 5.)
2. n = 5. k =3: у числа 5 - два делителя 1 и 5, а у числа 50 - шесть делителей: 1, 2, 5, 10, 25 и 30.
3. n = 20. k = 2: у числа 20 - шесть делителей 1, 2, 4, 5, 10 и 20, а у числа 200 - двенадцать: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200.
Автор загадки: Дмитрий Максимов
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