Из-за чего выросли расходы королевы Елизаветы II

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Расходы на содержание королевы Британии Елизаветы II, которые финансируются из бюджета, выросли за прошедший год на 13%. Отчасти такой рост объясняется продолжающимся капитальным ремонтом в Букингемском дворце.

Расходы королевы, связанные в том числе с выполнением ее официальных обязанностей, выросли с 41,9 млн фунтов стерлингов (55,3 млн долларов) до 47,4 млн (62,5 млн долларов).

Более 4 млн фунтов (5,2 млн долларов) было потрачено на первый этап ремонта дворца, в том числе на демонтаж старой проводки. 21,4 млн фунтов (28,25 млн долларов) было потрачено на зарплату персонала.

Официальные расходы королевы покрываются из казны (Казначейство Ее Величества, Her Majesty's Treasury). В обмен бюджет получает доходы, которые приносит Собственность Короны (Crown Estate).

Два предыдущих года Грант суверена, который получает королева, составлял 15% доходов от собственности королевы.

Но в этом году размер гранта составил 25% от доходов Собственности Короны. Увеличение размера гранта связано с необходимостью покрыть расходы на ремонт Букингемского дворца.

В целом Грант суверена составил 76,1 млн фунтов (100,5 млн долларов), но 28,7 млн фунтов были перечислены в резервный фонд, из которого выделяются деньги на ремонт дворца.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пресс-секретарь Кларенс-хаус не стал комментировать вопрос о том, как рост расходов связан с появлением в королевской семье Меган Маркл - супруги принца Гарри

Также выросли расходы на визиты и поездки членов королевской семьи - с 4,5 млн фунтов (5,9 млн долларов) до 4,7 млн фунтов (6,2 млн долларов).

Дороже всего обошелся визит принца Чарльза в Индию и на Дальний Восток в ноябре 2017 года: из гранта на это ушло более 362 тысяч фунтов (477 тысяч долларов).

Также принц Чарльз пользовался Королевским поездом в два раза чаще, чем королева, а каждая поездка обходилась в 20 тысяч фунтов за поездку (26,4 тысячи долларов).

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская за минувший год приняли участие в 619 официальных мероприятиях в Британии. Королева приняла участие в 154 мероприятиях - тогда как за предыдущий год она участвовала в 162 мероприятиях.

Кларенс-хаус - официальная резиденция принца Уэльского - также опубликовала данные о расходах членов королевской семьи. Как следует из документа, расходы принца Уильяма и его супруги, а также принца Гарри выросли сразу на 40% - с 3,5 млн до 5 млн фунтов стерлингов (с 4,6 млн до 6,6 млн долларов).

Пресс-секретарь Кларенс-хаус не стал комментировать вопрос о том, как этот рост расходов связан с появлением в королевской семье Меган Маркл - супруги принца Гарри.

Что такое Собственность Короны?

Один из крупнейших владельцев недвижимости в Великобритании, функционирующий как независимая частная корпорация;

Большая часть объектов недвижимости, которые находятся в Собственности Короны, расположена в Лондоне, также недвижимость, которой владеет Собственность Короны, находится в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии;

В Собственности Короны - в том числе и Виндзорский парк, и Аскотский ипподром, но большая часть собственности - это жилые дома, офисы, предприятия и торговые комплексы.

Сэр Майкл Стивенс, новый хранитель Privy Purse (ассигнований на содержание монарха) говорит: "Три поколения королевской семьи работают вместе, чтобы поддержать королеву. Каждое поколение работает в зависимости от своего стиля и личных особенностей. То, что их всех объединяет - это желание, чтобы монархия работала на благо всего населения Британии и стран Содружества".

По поводу ремонта в Букингемском дворце Майкл Стивенс заявил: "Программа предусматривает проведение необходимого капитального ремонта основных помещений дворца. Некоторые из них не ремонтировались с 1950-х годов. Эти ремонтные работы помогут предотвратить возникновение опасности уничтожения здания в результате затопления или пожара".