Фото голой модели на фоне Стены Плача вызвало скандал в Израиле
Бельгийская художница и модель подверглась резкой критике в Израиле после того, как сфотографировалась полностью обнаженной на крыше дома в Старом городе Иерусалима, откуда хорошо видна Стена Плача - самое священное для иудеев место.
Мариса Папен разместила эту фотографию в интернете.
Раввин при Стене Плача Шмуэль Рабинович назвал этот инцидент "серьезным и прискорбным".
В 2017 году Мариса Папен была задержана за то, что фотографировалась в голом виде перед руинами древнеегипетского храма в Луксоре.
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На своем сайте юная модель называет свой стиль жизни "обнаженной формой свободы, когда маски срываются и выбрасываются в океан". На многих ее фотографиях она позирует обнаженной в разных уголках мира.
В субботу Папен написала в своем блоге пост, озаглавленный "Стена позора", где сообщила, что произошедшее с ней в Египте возбудило в ней желание "раздвинуть границы, установленные религией и политикой еще шире… демонстрируя мою собственную религию в мире, где свобода становится предметом роскоши".
По ее словам ее трехдневный визит в Израиль совпал с семидесятилетием независимости страны и переносом посольства США в Иерусалим.
На фотографиях видно также, как она заходит в Мертвое море и забирается на флагшток с флагом Израиля - также в голом виде.
Однако скандал вызвала ее фотография на фоне Стены Плача - единственной уцелевшей части Второго Храма, разрушенного римлянами в 70-м году нашей эры. Это священное для евреев место, куда люди приходят молиться.
Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович сказал в интервью газете "Йедиот Ахронот", что это - постыдный, серьезный и прискорбный инцидент, нарушающий святость этого места, а также чувства приходящих сюда людей.
В ответ на скандал Мариса Папен написала в "Фейсбуке": "Я удивлена, что люди, которые считают, что Бог создал наше тело (да, включая груди и прочие места), думают, что вид кожи может быть оскорбительным".
В соцсетях некоторые обвиняют Папен в антисемитизме, а также в том, что она нарочно не включила в кадр Купол Скалы или мечеть Аль-Акса, находящиеся в нескольких десятках метров от Стены Плача, чтобы не оскорбить чувства мусульман.
Сама модель это отрицает, и в интервью газете Times of Israel сказала, что с художествченной точки зрения кадр выглядит лучше таким, как он есть.
На другой фотографии из той же поездки обнаженная Папен смотрит в сторону Купола Скалы.
Поездка модели в Египет в сентябре 2017 года также вызвала скандал, после того, как ее сфотографировали голой для рекламы солнечных очков в этой консервативно настроенной мусульманской стране.
У Папен не было разрешения властей на эту съемку. Она говорит, что ей и ее фотографу пришлось заплатить взятку полицейскому, который не давал им провести фотосессию у пирамид в Каире.
Мариса Папен также говорит, что двое людей, проходивших мимо, резко негативно отреагировали на ее работу. "Мы пытались объяснить им, что это искусство, и что мы относимся к египетской культуре с чрезвычайным уважением, но они не могли понять связь между искусством и обнаженным телом. С их точки зрения это просто порнография, или что-то тиа того".
В Луксоре они были арестованы полицией, и им пришлось провести ночь в полицейском участке.