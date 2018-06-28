Фото голой модели на фоне Стены Плача вызвало скандал в Израиле

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стена Плача - самое священное для евреев место

Бельгийская художница и модель подверглась резкой критике в Израиле после того, как сфотографировалась полностью обнаженной на крыше дома в Старом городе Иерусалима, откуда хорошо видна Стена Плача - самое священное для иудеев место.

Мариса Папен разместила эту фотографию в интернете.

Раввин при Стене Плача Шмуэль Рабинович назвал этот инцидент "серьезным и прискорбным".

В 2017 году Мариса Папен была задержана за то, что фотографировалась в голом виде перед руинами древнеегипетского храма в Луксоре.

На своем сайте юная модель называет свой стиль жизни "обнаженной формой свободы, когда маски срываются и выбрасываются в океан". На многих ее фотографиях она позирует обнаженной в разных уголках мира.

В субботу Папен написала в своем блоге пост, озаглавленный "Стена позора", где сообщила, что произошедшее с ней в Египте возбудило в ней желание "раздвинуть границы, установленные религией и политикой еще шире… демонстрируя мою собственную религию в мире, где свобода становится предметом роскоши".

Правообладатель иллюстрации Rochelle Brodin Image caption Мариса Папен считает наготу искусством

По ее словам ее трехдневный визит в Израиль совпал с семидесятилетием независимости страны и переносом посольства США в Иерусалим.

На фотографиях видно также, как она заходит в Мертвое море и забирается на флагшток с флагом Израиля - также в голом виде.

Однако скандал вызвала ее фотография на фоне Стены Плача - единственной уцелевшей части Второго Храма, разрушенного римлянами в 70-м году нашей эры. Это священное для евреев место, куда люди приходят молиться.

Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович сказал в интервью газете "Йедиот Ахронот", что это - постыдный, серьезный и прискорбный инцидент, нарушающий святость этого места, а также чувства приходящих сюда людей.

В ответ на скандал Мариса Папен написала в "Фейсбуке": "Я удивлена, что люди, которые считают, что Бог создал наше тело (да, включая груди и прочие места), думают, что вид кожи может быть оскорбительным".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Купол Скалы располагается совсем недалеко от Стены Плача

В соцсетях некоторые обвиняют Папен в антисемитизме, а также в том, что она нарочно не включила в кадр Купол Скалы или мечеть Аль-Акса, находящиеся в нескольких десятках метров от Стены Плача, чтобы не оскорбить чувства мусульман.

Сама модель это отрицает, и в интервью газете Times of Israel сказала, что с художествченной точки зрения кадр выглядит лучше таким, как он есть.

На другой фотографии из той же поездки обнаженная Папен смотрит в сторону Купола Скалы.

Поездка модели в Египет в сентябре 2017 года также вызвала скандал, после того, как ее сфотографировали голой для рекламы солнечных очков в этой консервативно настроенной мусульманской стране.

У Папен не было разрешения властей на эту съемку. Она говорит, что ей и ее фотографу пришлось заплатить взятку полицейскому, который не давал им провести фотосессию у пирамид в Каире.

Мариса Папен также говорит, что двое людей, проходивших мимо, резко негативно отреагировали на ее работу. "Мы пытались объяснить им, что это искусство, и что мы относимся к египетской культуре с чрезвычайным уважением, но они не могли понять связь между искусством и обнаженным телом. С их точки зрения это просто порнография, или что-то тиа того".

В Луксоре они были арестованы полицией, и им пришлось провести ночь в полицейском участке.