"Россия - это новая Исландия". Как вы отмечали историческую победу россиян
- 1 июля 2018
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Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сенсационно обыграла Испанию по пенальти и впервые в современной истории пробилась в четвертьфинал мирового первенства.
Историческую победу болельщики в соцсетях встретили единодушным возгласом: "ААААААА!"
Вы ликовали
аААААААААААААААААААААААААААААААААААА 🇷🇺— Яндекс (@yandex) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @yandex
ДАААААА! Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву Героя России.— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @navalny
АААААААААААААА— Цитаты простых людей (@citati_prosto) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @citati_prosto
Все, что происходит на стадионе с российскими болельщиками можно выразить только бесконечным количеством ааа— Сева Бойко (@sevaboiko) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @sevaboiko
Russia is the new Iceland 😎— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @traktor_bang
ААААААААА ААААААААА— Никита Лихачёв (@Niketas) 1 июля 2018 г.
А-А-А-А-А-А-А-А-А
ААААААААААААААААААА
Конец Twitter сообщения , автор: @Niketas
МЫ ИСЛАНДИЯ!!!!Posted by Ilya Krasilshchik on Sunday, 1 July 2018
Конец Facebook сообщения , автор: Ilya
Вы отмечали
Нереальная победа pic.twitter.com/PN2Zf5lfEI— Tania Preobrajenskaya (@ta_nusik) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @ta_nusik
1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения 2, автор: @ta_nusik
В центре начинается праздник. Сегодня город разнесут. Это фантастика)) pic.twitter.com/RCv3WnxZFY— Илья Барабанов (@barabanch) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @barabanch
Начинается новая игра «Кто не успел в магазине купить последнее пиво, тот лох». Может быть сегодня и дождь, но завтра в Москве будет самый сильный сушняк с 2008 года.— Никита Лихачёв (@Niketas) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения 2, автор: @Niketas
Перенес редакции летучку на полчаса позже. Все равно придут на час позже и бухие— Это Туманов (@scumsquad) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @scumsquad
Машины гудят, люди машут флагами pic.twitter.com/3sNxDVIzMP— Tania Preobrajenskaya (@ta_nusik) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения 3, автор: @ta_nusik
Вы не верили своим глазам
Месси и Роналду уехали, а Россия вышла 1/4 чемпионата мира по футболу. Што?— Тот самый Мартин (@martin_camera) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @martin_camera
“Can you believe it? We won!” pic.twitter.com/y577QZZm5w— English Russia (@EnglishRussia1) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @EnglishRussia1
Гордиться своей сборной, которая пусть и не очень хорошо умеет играть, но бьется за страну и влюбляет в себя стойкостью и другими достойными волевыми качествами.— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 1 июля 2018 г.
Так вот — каково это.
Конец Twitter сообщения 2, автор: @traktor_bang
Шах и мат, атеисты! pic.twitter.com/t9yhKOhlt2— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Pjatak
Вы простили Акинфеева за всё
ХОЧУ ЦЕЛОВАТЬ РУКИ АКИНФЕЕВА— К.К. (@KatherineKesh) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @KatherineKesh
Сын родится – Игорем назову. Дочь – тоже.— Вуле ву куше (@yr0pb) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @yr0pb
Прости, Акинфеев, за все шутки в твиттере— Уборщица Meduza.io (@ChistoLenta) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @ChistoLenta
Нога Акинфеева должна быть в музее. Просто невероятно)— Michael Polenov (@misha_polenov) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @misha_polenov
Игорян❤️— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @KSHN
Так, Мавзолей сносят. И ставят там памятник Акинфееву.— Sergey Kozlovsky (@asspirin12) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @asspirin12
🤘🏻⚽️🇷🇺❤️#Акинфеев НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО Im’Possible pic.twitter.com/ttdpq1OMbd— •S H E L B Y• (@RUDENKO_OLGA) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @RUDENKO_OLGA
Вы были счастливы
Ааааааааааа!!!!! pic.twitter.com/IryjxWWIEF— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Zeleniy70
России завтра нужен выходной!!!! Выходной! Выходной! Выходной!— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @VasilyKonov
Щас поеду пить водку, грустить и смотреть клипы Надежды Кадышевой. Сердце болит в прямом смысле 💔💔💔💔💔💔💔— Нурик Акыбаев (@clearrwaterr) 1 июля 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @clearrwaterr
А вот как отмечала команда
Победная раздевалка @TeamRussia 🔥🔥🔥— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Всех с победой!! pic.twitter.com/Y7cmInTgsd
Конец Twitter сообщения , автор: @TeamRussia