"Россия - это новая Исландия". Как вы отмечали историческую победу россиян

  • 1 июля 2018
на матче Правообладатель иллюстрации Reuters

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сенсационно обыграла Испанию по пенальти и впервые в современной истории пробилась в четвертьфинал мирового первенства.

Историческую победу болельщики в соцсетях встретили единодушным возгласом: "ААААААА!"

Вы ликовали

Вы отмечали

Вы не верили своим глазам

Вы простили Акинфеева за всё

Вы были счастливы

А вот как отмечала команда

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