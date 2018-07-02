Жительницу Южной Африки нашли живой в холодильнике морга

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Жительницу ЮАР обнаружили живой в холодильнике местного морга. Пострадавшая в ДТП сейчас поправляется в больнице.

Женщину отвезли в морг Карлетонвиля в провинции Гаутенг после того, как парамедики констатировали ее смерть в результате дорожно-транспортного происшествия. Компания скорой помощи Distress Alert заявила, что у жертвы не было никаких признаков жизни, сообщает популярный южноафриканский новостной сайт TimesLive.

Но когда рабочий морга вернулся, чтобы проверить тело в холодильнике, он обнаружил, что женщина дышит.

В настоящее время женщина лечится в больнице по направлению судмедэксперта. Ее имя не сообщается.

Начато расследование инцидента, но глава Distress Alert Геррит Брэдник заявил, что в его компании не было обнаружено никаких доказательств проявления халатности со стороны сотрудников. "Это произошло не потому, что наши парамедики плохо подготовлены", - отметил он в интервью TimesLive.

Брэдник заявил изданию, что женщина была одной из нескольких человек, попавших в автомобильную катастрофу в воскресенье, 24 июня, в результате которой погибли два человека.

Ожившие в морге

Это уже не первый случай в этом году, когда "покойного" обнаруживают живым в морге.

В январе 2018 года заключенный тюрьмы в испанском регионе Астурия пришел в сознание за несколько часов до собственного вскрытия. Его смерть перед этим констатировали три врача.

Подобное также происходит в ЮАР не в первый раз. Семь лет назад 50-летний мужчина "проснулся" с криками в морге восточного Кейптауна.