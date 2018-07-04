Британский экзаменатор оштрафован на 175 тысяч фунтов за незнание классики

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Все-таки классику нужно знать. В этом на собственном горьком опыте убедилась британская экзаменационная комиссия, оштрафованная на 175 тысяч фунтов за то, что запуталась в героях шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта".

В мае 2017 года 14 тысячам британских школьников, сдававших экзамен GCSE для старшеклассников по литературе, среди других вопросов был предложен такой: "Как в трактовке Шекспира ненависть Тибальта к семье Капулетти влияет на исход пьесы?"

Тибальт - двоюродный брат Джульетты и племянник синьоры Капулетти. Он сам - член этой семьи и никакой ненависти к ней не испытывал.

Вопрос, конечно же, должен был быть о ненависти Тибальта к Монтекки, семье Ромео, влюбленного в сестру Тибальта. Но авторы вопроса перепутали две эти семьи, вражда которых - один из самых знаменитых сюжетов мировой литературы.

Роковая ошибка

"Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет", - сказала, как известно, Джульетта. Но вряд ли это резонное замечание утешит теперь экзаменаторов. В комиссию нагрянула проверка Ofqual, правительственной организации, занимающейся регулированием экзаменов в Британии.

По итогам разбирательств было объявлено, что в таком виде вопрос был лишен всякого смысла, а экзаменационный билет не соответствовал необходимым требованиям.

Правообладатель иллюстрации Getty/Scott Barbour Image caption Произведения Шекспира неизменно присутствуют в вопросах на экзаменах по литературе

Вопросы подготовила экзаменационная комиссия OCR (Oxford, Cambridge and RSA Examinations) - одна из нескольких организаций, проводящих в Британии школьные экзамены.

Как выяснилось, ошибка была допущена еще при подготовке вопросов и пропущена, когда эти вопросы перепроверяли. В понедельник, 2 июля, Ofqual оштрафовала эту комиссию на 175 тысяч фунтов. Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный в подобных обстоятельствах.

Новость о необъяснимой ошибке экзаменационной комиссии вызвала массу ироничных откликов в соцсетях. "Как они могут требовать от нас выучить 15 поэм, две пьесы и одну трагедию, если сами даже не знают, что Тибальт - это Капулетти", - написала после экзамена одна школьница.

"Поверить не могу, какая катастрофическая ошибка была сегодня утром в вопросах OCR по литературе. Вопрос о "Ромео и Джульетте" - это просто смех!" - возмутилась другая школьница, сдававшая экзамен.

"Недопустимо, что после двух лет изучения предмета студентам приходится сталкиваться с такой ошибкой в экзаменационных билетах, - заявил глава Союза школьных лидеров (NAHT) Рассел Хобби. - Но как они теперь будут ставить оценку?"

Экзаменационная комиссия принесла свои извинения школьникам, родителям и преподавателям.

Вопрос на засыпку

Всего экзамен по литературе эта комиссия принимала в мае прошлого года у 14261 школьника.

Экзаменуемым предложили на выбор несколько вопросов, и, как показало расследование, проведенное Ofqual, многие школьники выбрали себе для ответа именно этот вопрос о несуществовавшей ненависти Тибальта к собственной родне.

Поскольку школьники виноваты не были, количество баллов по итогам экзаменов для многих из них подсчитывалось без учета вопросов о "Ромео и Джульетте", так как успешно ответить на один из них было непросто.

Однако, как сообщила Ofqual, почти три тысячи студентов получили более высокие дополнительные баллы, поскольку смогли внятно ответить на бессмысленный вопрос.

Окончательное решение о штрафе будет принято 16 июля, поскольку экзаменационная комиссия имеет право его оспорить. Однако, как сообщается, апелляция маловероятна: все-таки с Шекспиром особо не поспоришь.