Нужна ли подлодка Маска для спасения детей в Таиланде

Media playback is unsupported on your device На волю из пещер: кто и как спасает подростков в Таиланде

Миллиардер-основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил помощь в спасении группы тайских мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещерной системы Тхам Луанг. Предприниматель-визионер предложил использовать мини-субмарину.

При этом из пещеры извлекли уже четверых мальчиков, и неясно, понадобится ли помощь масковского инновационного аппарата в принципе.

Двенадцать мальчиков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались в западне в одной из пещер комплекса Тхам Луанг из-за ливней. Дайверы нашли их лишь 10 дней спустя.

На данный момент в пещере остаются четыре мальчика и тренер.

Инженеры, работающие под началом Маска, создали специальную сверхмалую субмарину из трубы для перекачки жидкого кислорода от ракеты-носителя Falcon 9.

"Симулируем манёвренность в узком месте [под водой]", - добавил уроженец ЮАР в "Твиттере", описывая принцип работы устройства.

"Шедевр техники" или "дитя хайпа"?

Даже если субмарина не понадобится, Маск уверен, что она пригодится в будущем.

Своим фолловерам, поспешившим поблагодарить его за участие в операции, он напомнил, что ещё не сделал ничего для спасения.

В пятницу Маск предлагал загнать в пещеру надувные трубы и наполнить их воздухом, чтобы детям и тренеру не пришлось надевать акваланг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Илон Маск не остался в стороне от потрясшей всю планету истории

Инженеры SpaceX уже прибыли в Таиланд для оценки ситуации.

Учитывая, что специалисты компании недавно говорили лишь о тестировании субмарины, некоторые пользователи соцсетей поспешили уличить бизнесмена в попытке сколотить медийный капитал на горячей теме.

Пропустить Twitter пост , автор: @Rusmaslov Мне кажется, что тут Маск скорее хайпожор, какая подлодка в труднодоступных пещерах? Думаю детей спасут по тихому местные власти и волонтеры, зато попиарятся на этом все кому не лень https://t.co/knz7vILRMX — Ruslan Maslov (@Rusmaslov) 8 июля 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @WaitHause Пока дайверы непонятно чем занимаются в Таиланде Илон Маск действительно занят делом. Говорят, что подводная лодка будет многоразового использования на основе tesla model 3 https://t.co/ZezeiEJNMf — Persident of USA (@WaitHause) 9 июля 2018 г.

Обещания Илона Маска многие эксперты воспринимают с настороженностью: так, бизнесмен пообещал, что постройка корабля для полета на Марс начнется в этом году, а в 2024 году он уже отправится в свою первую миссию. Однако пока никаких новостей на эту тему не поступало.

Он также пообещал, что путешествие из Нью-Йорка в Шанхай на ракетах займет около 40 минут.

Кабриолет Tesla Roadster, запущенный на орбиту Илоном Маском в рекламных целях, скорее всего будет скитаться в космосе десятки миллионов лет, пока не столкнется с небесным телом.

Кроме того, против бизнесмена подано несколько судебных исков.

Акционеры его компании Tesla судятся с Илоном Маском по поводу покупки в 2016 году солнечных батарей SolarCity.

А художник из Колорадо Том Эдвардс подал в суд на Маска за использование его изображения пукающего электричеством единорога: "Электрокары полезны для окружающей среды, потому что электричество - это магия", - утверждалось в подписи к изображению.

После того, как изображение стало появляться в Tesla, художник решил, что его интеллектуальную собственность присвоили, а Маск ответил ему довольно резко. Стороны пока не пришли к соглашению.

"На месте Илона Маска вы будете рисовать людям настолько привлекательную картину будущего, что они будут готовы подождать еще", - говорят менеджеры.