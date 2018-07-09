Нужна ли подлодка Маска для спасения детей в Таиланде
Миллиардер-основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил помощь в спасении группы тайских мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещерной системы Тхам Луанг. Предприниматель-визионер предложил использовать мини-субмарину.
При этом из пещеры извлекли уже четверых мальчиков, и неясно, понадобится ли помощь масковского инновационного аппарата в принципе.
Двенадцать мальчиков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались в западне в одной из пещер комплекса Тхам Луанг из-за ливней. Дайверы нашли их лишь 10 дней спустя.
На данный момент в пещере остаются четыре мальчика и тренер.
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Инженеры, работающие под началом Маска, создали специальную сверхмалую субмарину из трубы для перекачки жидкого кислорода от ракеты-носителя Falcon 9.
"Симулируем манёвренность в узком месте [под водой]", - добавил уроженец ЮАР в "Твиттере", описывая принцип работы устройства.
"Шедевр техники" или "дитя хайпа"?
Даже если субмарина не понадобится, Маск уверен, что она пригодится в будущем.
Своим фолловерам, поспешившим поблагодарить его за участие в операции, он напомнил, что ещё не сделал ничего для спасения.
В пятницу Маск предлагал загнать в пещеру надувные трубы и наполнить их воздухом, чтобы детям и тренеру не пришлось надевать акваланг.
Инженеры SpaceX уже прибыли в Таиланд для оценки ситуации.
Учитывая, что специалисты компании недавно говорили лишь о тестировании субмарины, некоторые пользователи соцсетей поспешили уличить бизнесмена в попытке сколотить медийный капитал на горячей теме.
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Обещания Илона Маска многие эксперты воспринимают с настороженностью: так, бизнесмен пообещал, что постройка корабля для полета на Марс начнется в этом году, а в 2024 году он уже отправится в свою первую миссию. Однако пока никаких новостей на эту тему не поступало.
Он также пообещал, что путешествие из Нью-Йорка в Шанхай на ракетах займет около 40 минут.
Кабриолет Tesla Roadster, запущенный на орбиту Илоном Маском в рекламных целях, скорее всего будет скитаться в космосе десятки миллионов лет, пока не столкнется с небесным телом.
Кроме того, против бизнесмена подано несколько судебных исков.
Акционеры его компании Tesla судятся с Илоном Маском по поводу покупки в 2016 году солнечных батарей SolarCity.
А художник из Колорадо Том Эдвардс подал в суд на Маска за использование его изображения пукающего электричеством единорога: "Электрокары полезны для окружающей среды, потому что электричество - это магия", - утверждалось в подписи к изображению.
После того, как изображение стало появляться в Tesla, художник решил, что его интеллектуальную собственность присвоили, а Маск ответил ему довольно резко. Стороны пока не пришли к соглашению.
"На месте Илона Маска вы будете рисовать людям настолько привлекательную картину будущего, что они будут готовы подождать еще", - говорят менеджеры.