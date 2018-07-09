Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые болельщики в Лондоне отмечали победу сборной танцами на машине скорой помощи

Жители Британии активно собирают деньги на ремонт и возмещение ущерба, после того как футбольные болельщики серьезно повредили машины и другое имущество, празднуя победу Англии над Швецией со счетом 2: 0 в субботу.

Страница пожертвований Just Giving собрала уже более 2000 фунтов стерлингов для таксиста из Ноттингема. Фанаты прыгнули на его машину, разбив при этом лобовое стекло и сильно повредив другие части автомобиля.

Фанаты футбольного клуба "Миллуолл" собирают деньги для службы скорой помощи в Лондоне. Одна из машин скорой помощи была полностью выведена из строя после того, так болельщики танцевали на ней. Клуб болельщиков "Миллуолла" уже собрал более 5 тысяч фунтов стерлингов.

На их странице пожертвований Just Giving говорится: "Мы считаем, что очень важно помогать нашему местному сообществу, поэтому мы хотим помочь собрать средства для ремонта машины скорой помощи. Мы очень благодарны за любые пожертвования и поддержку, которую вы можете предложить".

Полиция Ноттингемшира призвала фанатов серьезно подумать о том, как они вели себя в среду. Полицейские по всей стране сообщают о рекордном количестве звонков в экстренные службы, пока фанаты отмечали победу Англии в четвертьфинале Кубка мира.

Правообладатель иллюстрации @Ldn_Ambulance Image caption Машина скорой помощи после "набега" болельщиков

Правообладатель иллюстрации The Mind Body Project Image caption Болельщики в Ноттингеме взобрались на такси и начали прыгать на нем. Они повредили крышу и лобовое стекло.

Челси Ризон, создатель страницы сбора средств для таксиста из Ноттингема, говорит: "Я просто подумала, что бедный парень полностью потерял возможность зарабатывать. Это несправедливо. Как такое можно сделать с человеком? Это должен быть праздник для нас всех, а они превратили его во что-то ужасное".

Тони Бакколи, менеджер компании Nottingham Cars, сказал, что, к счастью, водитель не пострадал, но он очень переволновался - в момент буйства поклонников сборной Англии он находился в машине.

Тони Бакколи отметил: "Это праздник - не надо портить чужое имущество, не надо подвергать людей опасности, а при таком праздновании так и получается".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фанаты взбираются на автобусную остановку в Ноттингеме после матча Англия - Швеция

Полиция Ноттингемшира сообщила, что в связи с повреждением такси был арестован 27-летний мужчина, а еще несколько человек забрали в полицию за нарушение общественного порядка.

Сотрудник полиции Саймон Аллардайс отметил: "Подавляющее большинство прекрасно и безопасно праздновали победу сборной в субботу с огромным удовольствием, но при этом безопасно. Эти инциденты связаны лишь с некоторыми людьми, которые зашли слишком далеко".

"Мы хотим, чтобы люди наслаждались этим знаменательным событием, но не подвергали опасности себя и других, и с уважением относились к окружающим", - подчеркнул полицейский.

Он добавил, что в преддверии полуфинальной игры Англии и Хорватии в среду, 11 июля, будет увеличено присутствие полиции, а людям напомнят об ответственности за правонарушения.