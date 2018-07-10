Джордж Клуни попал в аварию на скутере

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Клуни снимается на Сардинии в сериале "Уловка 22"

Джордж Клуни был госпитализирован на острове Сардиния. Знаменитый актер попал в ДТП, катаясь на своем скутере, он столкнулся с автомобилем.

57-летний актер участвует в съемках сериала "Уловка 22" ("Catch-22"), которые проходят на Сардинии. Он выступает как режиссер сериала и снимается в одной из ролей.

Сотрудница мэрии городка Сассари подтвердила Би-би-си, что Клуни попал в небольшую аварию и получил легкие травмы. Она добавила, что его уже выписали из больницы.

Предполагается, что ДТП произошло около 8 утра по центральноевропейскому времени, когда Клуни выехал из отеля в Коста-Кораллине, на севере острова.

Клуни увезли на скорой помощи в больницу имени Иоанна Павла II города Олбия. У него была диагностировано повреждение колена, но его состояние не вызывает опасений.

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В сериале "Уловка-22" Джордж Клуни играет роль лейтенанта ВВС США Шейскопфа в годы Второй мировой войны.

Шестисерийная драма по роману Джозефа Хеллера снимается для британского Channel 4. Она должна быть показана в следующем году.

У Клуни есть дом в Италии, на озере Комо.