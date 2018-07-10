Столетие Королевских ВВС: воздушный парад над Букингемским дворцом

Media playback is unsupported on your device В Британии прошло авиашоу в честь столетия Королевских ВВС

Тысячи людей собрались у Букингемского дворца в Лондоне, чтобы понаблюдать за воздушным парадом в честь столетия Королевских ВВС.

Вслед за парадом военных, прошедших маршем по улице Мэлл, ведущей к дворцу, около сотни самолетов, использовавшихся в Королевских ВВС все эти годы, пролетели над Лондоном.

Королева и члены королевской семьи с балкона дворца наблюдали за парадом, в котором участвовал и новый истребитель F-35 Lightning.

Ранее они также отметили этот юбилей на специальной службе в Вестминстерском аббатстве.

В воздушном параде были задействованы три истребителя пятого поколения F-35 - в день праздника его впервые показали широкой публике.

А двадцать два "Тайфуна", пролетая над дворцом, выстроились в воздухе в число 100.

Image caption Семь из девяти истреьителей "Торнадо", принимавших участие в воздушном параде

Image caption Истребители пятого поколения F-35

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцог и герцогиня Кембриджские, герцог и герцогиня Сассекские прибывают в Вестминстерское аббаство

Image caption Пилотажная группа Королевских ВВС "Красные стрелы"

Image caption 22 "Тайфуна" над Букингемским дворцом выстроились в цифру 100

Посмотреть на красочный воздушный парад собрались тысячи человек. Улицы в центральном Лондоне были перекрыты для движения до пяти часов вечера.

В короткой речи королева Елизавета II поздравила Королевские военно-воздушные силы с юбилеем, отметив их неоценимый вклад в защиту страны за последние 100 лет. Она сказала, что отличительными чертами ВВС являются надежность, мастерство и доблесть.

Королева также посетила специальную службу в Вестминстерском аббатства с принцем Уэльским и герцогиней Корнуольской, герцогом и герцогиней Кембриджскими, герцогом и герцогиней Сассекскими.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета II

В своей проповеди в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский сказал, что RAF сыграли решающую роль в отстаивании независимости страны, ее демократии и ее свободы, ее вклада будущее человечества.

Он также с глубокой печалью и благодарностью почтил память многих тысяч человек, отдавших жизни на службе в Королевских ВВС.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Image caption Королевская семья наблюдает за воздушным парадом с балкона дворца

Image caption Премьер-министр Тереза Мэй в Вестминстерском аббатстве

Вице-маршал авиации Джерри Мэйхью отметил, что этот день стал главным событием в чреде празднований 100-летния RAF.

Он добавил: "Это отличная возможность не только оглянуться назад и с гордостью вспомнить наше прошлое, но и посмотреть вперед - и это очень важно для нас, когда мы думаем о перспективе на ближайшие 100 лет.

Правообладатель иллюстрации Crown Copyright Image caption Новый многофункциональный истребитель F-35

Image caption Возложение венков на набережной Виктории