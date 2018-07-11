Главный герой Англии на ЧМ-2018 - тренер Гарет Саутгейт и его жилетка
Политические аналитики, священники в церквях и простые англичане у себя дома массово наряжаются в жилетки в стиле Гарета Саутгейта - главного тренера английской сборной - в знак поддержки своей команды.
Гарет Саутгейт уже стал новым национальным героем, когда Англия преодолела "заклятие пенальти" в матче с Колумбией и затем впервые с 1990 года дошла до полуфинала ЧМ, обыграв Швецию.
Элегантный стиль главного тренера, всегда появляющегося на бровке поля в деловой сорочке с жилеткой и галстуком, шагает по соцсетям и телеэкранам. Даже всегда насупленный главный политический обозреватель Би-би-си Эндрю Марр явился на экране еженедельной итоговой аналитической программы в приталенной жилетке а-ля Саутгейт.
Прежде чем начать рассуждения о "брексите", Марр отдал должное тренеру сборной. "Жесткая конфронтация с Брюсселем отходит на второй план. Те, кто ждал решительного и уверенного в себе лидера. дождались - теперь есть лидер, в которого можно верить. Спасибо тебе, Гарет Саутгейт", - сказал Марр.
Кстати, команда Бельгии, которой Англия проиграла на групповом этапе, уже выбита с ЧМ-2018 Францией.
Спортивный обозреватель утренней передачи Би-би-си Джон Эйкес ввиду своей комплекции надел бумажную версию приталенного жилета, не забыв эмблему Англии с тремя львами.
Футбольные болельщики продолжили флэшмоб и стали выкладывать в соцсети свои фотографии в жилетках поверх футболок (а надо учесть, что в Англии сейчас стоит жара, и чтобы надеть на себя плотную шерстяную ткань, требуется самопожертвование).
Добрый, добрый Саутгейт
Тренер английской сборной всего несколько дней назад уже стал героем другого флэшмоба, когда после победной для Англии серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 первым делом бросился утешать колумбийского футболиста, не сумевшего пробить голкипера Пикфорда.
Под хэштегом #GarethSouthgateWould (#ГаретСаутгейтСделаетДляВас) в "Твиттере" появились тысячи постов о чуткой и доброй натуре тренера англичан.
Началось с твита "Гарет Саутгейт подвезет вас в аэропорт и не возьмет денег даже за бензин".
Следом появились еще более 9 тысяч вариантов:
"Гарет Саутгейт для вас выбежит на улицу и снимет развешенное белье с сушилки, если пошел дождь, а вы вдруг не заметили".
"Гарет Саутгейт пошлет и-мейлом рассылку коллегам на работе о том, что он не возражает против того, что кто-то съел его йогурт из офисного холодильник, ведь, возможно, он не слишком разборчиво написал на нем свое имя. Затем он спросит, сколько йогуртов принести на всех завтра".
И наконец - "Гарет Саутгейт будет выкармливать из пипетки раненого птенчика, день и ночь выхаживая его, пока тот не окрепнет и не улетит в лес. А потом будет оставлять в кормушке семечки зимой и глядеть через окошко, улыбаясь и потягивая горячий шоколад, когда эта птичка будет возвращаться и брать еду для своей семьи".
Христианский поступок тренера, который пошел утешать "врага", конечно, объясняется его собственной биографией - он знает, что переживает виновник поражения своей команды. Именно Гарет Саутгейт в далеком 1996 году, будучи полузащитником сборной Англии, не смог забить пенальти в немецкие ворота, отрезав для своей команды возможность выйти в финал чемпионата Европы. Тогдашний тренер сборной Терри Венеблз обнял и утешил его после кошмарной неудачи.