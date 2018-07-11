Главный герой Англии на ЧМ-2018 - тренер Гарет Саутгейт и его жилетка

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Политические аналитики, священники в церквях и простые англичане у себя дома массово наряжаются в жилетки в стиле Гарета Саутгейта - главного тренера английской сборной - в знак поддержки своей команды.

Гарет Саутгейт уже стал новым национальным героем, когда Англия преодолела "заклятие пенальти" в матче с Колумбией и затем впервые с 1990 года дошла до полуфинала ЧМ, обыграв Швецию.

Элегантный стиль главного тренера, всегда появляющегося на бровке поля в деловой сорочке с жилеткой и галстуком, шагает по соцсетям и телеэкранам. Даже всегда насупленный главный политический обозреватель Би-би-си Эндрю Марр явился на экране еженедельной итоговой аналитической программы в приталенной жилетке а-ля Саутгейт.

Прежде чем начать рассуждения о "брексите", Марр отдал должное тренеру сборной. "Жесткая конфронтация с Брюсселем отходит на второй план. Те, кто ждал решительного и уверенного в себе лидера. дождались - теперь есть лидер, в которого можно верить. Спасибо тебе, Гарет Саутгейт", - сказал Марр.

Кстати, команда Бельгии, которой Англия проиграла на групповом этапе, уже выбита с ЧМ-2018 Францией.

Спортивный обозреватель утренней передачи Би-би-си Джон Эйкес ввиду своей комплекции надел бумажную версию приталенного жилета, не забыв эмблему Англии с тремя львами.

Футбольные болельщики продолжили флэшмоб и стали выкладывать в соцсети свои фотографии в жилетках поверх футболок (а надо учесть, что в Англии сейчас стоит жара, и чтобы надеть на себя плотную шерстяную ткань, требуется самопожертвование).

Добрый, добрый Саутгейт

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Саутгейт вместе с колумбийским тренером пошел утешать Матеуса Урибе, не забившего англичанам пенальти

Тренер английской сборной всего несколько дней назад уже стал героем другого флэшмоба, когда после победной для Англии серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 первым делом бросился утешать колумбийского футболиста, не сумевшего пробить голкипера Пикфорда.

Под хэштегом #GarethSouthgateWould (#ГаретСаутгейтСделаетДляВас) в "Твиттере" появились тысячи постов о чуткой и доброй натуре тренера англичан.

Началось с твита "Гарет Саутгейт подвезет вас в аэропорт и не возьмет денег даже за бензин".

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Следом появились еще более 9 тысяч вариантов:

"Гарет Саутгейт для вас выбежит на улицу и снимет развешенное белье с сушилки, если пошел дождь, а вы вдруг не заметили".

"Гарет Саутгейт пошлет и-мейлом рассылку коллегам на работе о том, что он не возражает против того, что кто-то съел его йогурт из офисного холодильник, ведь, возможно, он не слишком разборчиво написал на нем свое имя. Затем он спросит, сколько йогуртов принести на всех завтра".

И наконец - "Гарет Саутгейт будет выкармливать из пипетки раненого птенчика, день и ночь выхаживая его, пока тот не окрепнет и не улетит в лес. А потом будет оставлять в кормушке семечки зимой и глядеть через окошко, улыбаясь и потягивая горячий шоколад, когда эта птичка будет возвращаться и брать еду для своей семьи".

Христианский поступок тренера, который пошел утешать "врага", конечно, объясняется его собственной биографией - он знает, что переживает виновник поражения своей команды. Именно Гарет Саутгейт в далеком 1996 году, будучи полузащитником сборной Англии, не смог забить пенальти в немецкие ворота, отрезав для своей команды возможность выйти в финал чемпионата Европы. Тогдашний тренер сборной Терри Венеблз обнял и утешил его после кошмарной неудачи.