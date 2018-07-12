Голодная крыса сорвала постановку "Спящей красавицы" в Аделаиде
Голодная крыса сорвала постановку балета "Спящая красавица" в Аделаиде, в Южной Австралии.
Во втором акте в театре внезапно отключилось освещение, и зал погрузился в полную темноту. Около двух тысяч человек были эвакуированы вскоре после того, как стало ясно, что выключение света не было частью режиссерского замысла.
Местная энергетическая компания подтвердила позднее, что причиной перебоя с подачей театру электричества оказалась крыса.
"Крыса залезла в 11000-вольтное оборудование и вызвала короткое замыкание", - сказала представительница South Australia Power Network.
В результате неблагоразумных действий животного в темноту оказался погружен весь район на набережной, где расположены театры, галереи и концертные залы. Было также сорвано выступление танцевальной группы в Фестивальном Центре Аделаиды.
"Полная темнота наступила во втором акте "Спящей красавицы". Нам было сказано, что подача электричества возобновится не ранее 11:30, и всем сказали покинуть здание. Ушли ли принц и принцесса вместе?, - спрашивает в "Твиттере" Эмма Гроувз.
Несмотря на ЧП, балет продолжался еще какое-то время, пока танцоров не остановила администрация театра.
Им бурно аплодировали из зала, освещенного в основном лишь экранами мобильных телефонов.
Лиз Хоукинс, глава отдела театра, отвечающего за репертуар, сказала в интервью Эй-би-си, что ничего подобного прежде никогда не случалось, но что зрители отнеслись к этому спокойно.
Зрителям сообщили, что расходы на билеты будут возмещены.
Насколько известно, виновница случившегося не пережила своего похода в театр.