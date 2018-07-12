Правообладатель иллюстрации AUSTRALIAN BALLET Image caption Во втором акте "Спящей красавицы" зал погрузился в темноту

Голодная крыса сорвала постановку балета "Спящая красавица" в Аделаиде, в Южной Австралии.

Во втором акте в театре внезапно отключилось освещение, и зал погрузился в полную темноту. Около двух тысяч человек были эвакуированы вскоре после того, как стало ясно, что выключение света не было частью режиссерского замысла.

Местная энергетическая компания подтвердила позднее, что причиной перебоя с подачей театру электричества оказалась крыса.

"Крыса залезла в 11000-вольтное оборудование и вызвала короткое замыкание", - сказала представительница South Australia Power Network.

В результате неблагоразумных действий животного в темноту оказался погружен весь район на набережной, где расположены театры, галереи и концертные залы. Было также сорвано выступление танцевальной группы в Фестивальном Центре Аделаиды.

Пропустить Twitter пост , автор: @EmGrovesy Plunged into darkness during 2nd intermission of Sleeping Beauty at Adelaide Festival Centre, informed power won’t be back til 11.30 so audience told to leave. Do the prince & princess get together??!! 😪 pic.twitter.com/3l33m7NPus — Emma Groves (@EmGrovesy) 11 июля 2018 г.

"Полная темнота наступила во втором акте "Спящей красавицы". Нам было сказано, что подача электричества возобновится не ранее 11:30, и всем сказали покинуть здание. Ушли ли принц и принцесса вместе?, - спрашивает в "Твиттере" Эмма Гроувз.

Несмотря на ЧП, балет продолжался еще какое-то время, пока танцоров не остановила администрация театра.

Им бурно аплодировали из зала, освещенного в основном лишь экранами мобильных телефонов.

Лиз Хоукинс, глава отдела театра, отвечающего за репертуар, сказала в интервью Эй-би-си, что ничего подобного прежде никогда не случалось, но что зрители отнеслись к этому спокойно.

Зрителям сообщили, что расходы на билеты будут возмещены.

Насколько известно, виновница случившегося не пережила своего похода в театр.