"Доктор Бумбум" арестован после смерти пациентки от подтяжки ягодиц

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Доктор Денис Фуртадо назвал смерть пациентки трагическим происшествием

Известный бразильский пластический хирург Денис Фуртадо, получший прозвище Доктор Бумбум, арестован в Рио-де-Жанейро после того, как четыре дня назад пустился в бега из-за смерти пациентки.

Полиция сообщает, что смогла выйти на след доктора благодаря анонимному звонку о его местонахождении.

Теперь врачу могут быть предъявлены обвинения в убийстве. Также по подозрению в соучастии арестованы мать и девушка хирурга. Полиция считает, что они ассистировали доктору во время процедуры.

Фуртадо проводил процедуру по увеличению ягодиц у себя на дому в престижном районе Рио-де-Жанейро Тижука. В ходе процедуры 46-летней Лилиан Каликсто стало плохо, Фуртадо отвез ее в больницу, где через несколько часов она скончалась.

Местная пресса сообщила со ссылкой на медперсонал, что Каликсто поступила в больницу с чрезвычайно повышенным сердцебиением.

Сообщается, что, возможно, инъекции, сделанные хирургом, содержали акриловую смолу, входящую в состав технического филлера для заделывания трещин в стекле.

У умершей пациентки осталось двое детей. Она приехала в Рио на процедуру из своего родного города Куяба, где работала в банковской сфере.

Халатность или непрофессионализм?

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption У Лилиан Каликсто осталось двое детей

В тот же день Денис Фуртадо исчез. В минувшую среду его адвокат заявил, что Фуртадо невиновен, а не пришел в полицию, потому что запаниковал.

После его ареста в четверг в социальных сетях появилось видео, на котором хирург объясняет, что смерть Лилиан Каликсто - "фатальный несчастный случай". По его словам, он провел девять тысяч подобных операций, и напомнил, что подобные процедуры легальны в Бразилии.

Медицинский совет штата Рио-де-Жанейро начал независимое расследование обстоятельств смерти Лилиан Каликсто.

Президент Ассоциации пластических хирургов Бразилии Нивео Стеффен заявил, что индустрия красоты страдает от все возрастающего наплыва непрофессионалов.

"Нельзя проводить пластическую операцию на дому, - сказал он агентству Франс пресс. - Многие продают своим пациентам их мечту, их фантазию самым неэтичным образом, и люди в силу своей слабости покупаются на низкие цены, не задумываясь, насколько адекватны условия, которые им предлагают".

Доктор Денис Фуртадо не раз появлялся на бразильском телевидении, на его аккаунт в "Инстаграме" подписаны почти 650 тысяч человек.

Он также очень активен на своей странице в "Фейсбуке", постоянно выкладывая фотографии ягодиц до и после процедуры по увеличению. А на канале в Youtube он консультирует по самым разнообразным вопросам: от методов лечения эндометриоза до низкоуглеводных диет.

Однажды он объяснил в социльных сетях, что прозвище "доктор Бумбум" ему дали его пациенты, и он расценивает это как знак привязанности и доверия.