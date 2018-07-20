Radiohead требует наказать виновных в смерти техника рок-группы

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Images Image caption Вернувшись в Торонто, музыканты отметили гибель товарища минутой молчания, а затем исполнили свою композицию "Karma Police"

Шесть лет назад погиб техник рок-группы Radiohead Скотт Джонсон. Перед концертом в Торонто на него обрушилась сценическая конструкция. В четверг музыканты группы, вновь прибывшие с гастролями в Канаду, потребовали осудить виновных.

"Люди, которые должны были быть призваны к ответу, до сих пор не привлечены к ответственности, - сказал, обращаясь к залу Том Йорк. - Это молчание... бьет по ушам".

Музыканты отметили гибель своего друга минутой молчания и сыграли "Karma Police".

В 2012 году группа Radiohead должна была выступить на концерте в Даунсвью-парке в Торонто. Билеты на него были полностью распроданы. Однако за час до начала концерта на сцене неожиданно обрушилась металлическая конструкция.

33-летний техник Скотт Джонсон, устанавливавший ударные, скончался прямо на сцене, еще три человека получили травмы.

Год спустя полиция выдвинула обвинения против развлекательной компании Live Nation, инженера Доминика Кальяри и фирмы-подрядчика Optex Staging and Service, руководствуясь законом об охране труда и безопасности на рабочем месте провинции Онтарио,

Юридические формальности

Никто из обвиняемых свою вину не признал, и в сентябре прошлого года судопроизводство было прекращено. Это означает, что никаких обвинений выдвинуто не будет. Причина - прецедентное решение Верховного суда Канады от 2016 года, постановившего, что иски, поданные в судах провинций, должны передаваться в суд в течение полутора лет.

Несмотря на то, что это дело все-таки попало в суд, 40 судебных заседаний растянулись на 14 месяцев. Затем председательствовавший судья Шон Накатсуру был переведен в суд высшей инстанции, и разбирательство было аннулировано.

Вынося вердикт о прекращении судебного дела, судья провинции Онтарио Энн Нельсон признала, что это решение не удовлетворит ни близких, ни коллег Джонсона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Часть металлической конструкции обрушилась на сцене в Торонто за час до концерта (фото от 16 июня 2012 года)

В интервью телепрограмме Би-би-си Newsnight в минувшую среду барабанщик Radiohead Фил Селуэй сказал, что он страшно расстроен и огорчен тем, что обстоятельства смерти Джонсона так и не были расследованы.

"Это очень огорчительно. Судебное рассмотрение было прекращено из-за формальности. Никаких ответов никто не дал. А без ответов мы не можем быть уверены, что подобный инцидент снова не повторится", - сказал Селуэй.

"Нас заверили, что в будущем году будет проведено расследование, так что мы надеемся, что оно даст какие-то ответы на вопросы", - добавил барабанщик.

Селуэй также сказал канадским СМИ, что музыканты Radiohead не могли заставить себя выступить снова в Торонто вплоть до нынешних гастролей.

"Слишком много всего связано с этим местом, чтобы так запросто сюда приехать и сыграть, - сказал он. - Так много неясного в связи с этим несчастным случаем. Эта рана еще свежа, трудно примириться с тем фактом, что Скотта с нами больше нет".