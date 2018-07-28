Зарядка для ума: удачные годы в цифрах

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Что такое удачный год?

Удачи!

Загадка:

Назовем год "удачным", если в нем существует дата, день и месяц которой записаны теми же четырьмя цифрами, что и год (например, 2018 год удачный, так как есть дата 12.08, а 2029-й - потому что есть дата 22.09). Когда в будущем будет первый неудачный год?

Ответ

Решение:

2133. Вплоть до 2129 года все очень просто - если год имеет вид 2XYZ, то существует день 2Z и месяц XY (29.02 для 2029 года не существует, но пример для этого года был дан в условии задачи). Годы с 2130 до 2132 нужно рассмотреть отдельно - для них есть даты 03.12, 13.12, 23.12. А вот для 2133 месяц может быть только 12-м, но 33-го дня не бывает.

Продолжение следует.

Автор загадки:Дмитрий Максимов

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