Зарядка для ума: удачные годы в цифрах (часть вторая)

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Что такое удачный год?

Удачи!

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Загадка.

Как мы уже знаем, из четырех цифр, обозначающих 2133 год, нельзя составить дату "день+месяц". Но тем не менее в 2133 году будет несколько дат "ДД.ММ.ГГГГ", в которых каждая цифра встречается ровно два раза. Найдите все такие даты.

Ответ

Три цифры уже известны, а четвертая, очевидно, 0. Все даты в хронологическом порядке - 02.01.2133, 20.01.2133, 01.02.2133, 10.02.2133, 02.10.2133, 20.10.2133.

Для любопытных. Самая ранняя дата, которую можно записать так, чтобы каждая цифра встречалась ровно два раза, - это 23.12.1003, а самая поздняя - 10.10.3322.

Автор загадки: Дмитрий Максимов