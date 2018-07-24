Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карьера Боуи взлетела лишь спустя шесть лет после обнаруженной записи

Неудачная демозапись 1963 года, на которой поет будущий Дэвид Боуи, выставлена на аукцион.

Образчик вокала 16-летнего музыканта - который тогда был саксофонистом в группе The Konrads и носил имя Дэвида Джонса - спустя 30 лет был случайно найден барабанщиком и продюсером этой же группы Дэвидом Хэдфилдом.

Кассета лежала в хлебнице на чердаке у него дома и обнаружилась во время переезда.

Теперь, спустя еще четверть века, пленка будет продана с молотка, и бывший сотоварищ Боуи по группе надеется выручить за нее 10 тыс. фунтов ($13 тыс.).

На этой записи Боуи, которого уговорили выступить в роли вокалиста, исполняет песню I Never Dreamed.

"Дэвид на тот момент не хотел быть певцом, он был полностью сфокусирован на том, чтобы стать величайшим саксофонистом", - рассказывает Хэдфилд.

Записать демо молодую группу попросил их агент, который, кстати, параллельно занимался еще одной юношеской рок-группой под названием Rolling Stones.

"Мы решили, что сделаем пару гитарных версий и одну песню. Я выбрал I Never Dreamed, потому что она была самой сильной, две другие были слабоваты. Я решил, что лучше ее спеть Дэвиду, он даст ей верную интерпретацию", - продолжает Хэдфилд.

Но звукозаписывающей компании Decca вокал Боуи не понравился, контракта The Konrads не получили, и вскоре Боуи ушел из группы. А через шесть лет попал в первую пятерку британского хит-парада с песней Space Oddity.

Правообладатель иллюстрации Mirrorpix Image caption Дэвид Боуи возле телевизионного центра Би-би-си в 1965 году

В начале 1970-х он изобрел образ Зигги Стардаста и окончательно закрепил за собой статус суперзвезды.

Хотя первая из известных на сегодняшний момент аудиозаписей пения Боуи была отвергнута музыкальной индустрией, они имеет огромную ценность и имеет большое историческое значение, считает аукционист Пол Фэйрвезер.

Кроме кассеты, на аукционе будут представлены и другие реликвии: заявки на выступления, фотографии, рекламные заметки, письма и счета.