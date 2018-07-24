На чердаке нашли первую запись юного Дэвида Боуи. Теперь она пойдет с молотка
Неудачная демозапись 1963 года, на которой поет будущий Дэвид Боуи, выставлена на аукцион.
Образчик вокала 16-летнего музыканта - который тогда был саксофонистом в группе The Konrads и носил имя Дэвида Джонса - спустя 30 лет был случайно найден барабанщиком и продюсером этой же группы Дэвидом Хэдфилдом.
Кассета лежала в хлебнице на чердаке у него дома и обнаружилась во время переезда.
Теперь, спустя еще четверть века, пленка будет продана с молотка, и бывший сотоварищ Боуи по группе надеется выручить за нее 10 тыс. фунтов ($13 тыс.).
На этой записи Боуи, которого уговорили выступить в роли вокалиста, исполняет песню I Never Dreamed.
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"Дэвид на тот момент не хотел быть певцом, он был полностью сфокусирован на том, чтобы стать величайшим саксофонистом", - рассказывает Хэдфилд.
Записать демо молодую группу попросил их агент, который, кстати, параллельно занимался еще одной юношеской рок-группой под названием Rolling Stones.
"Мы решили, что сделаем пару гитарных версий и одну песню. Я выбрал I Never Dreamed, потому что она была самой сильной, две другие были слабоваты. Я решил, что лучше ее спеть Дэвиду, он даст ей верную интерпретацию", - продолжает Хэдфилд.
Но звукозаписывающей компании Decca вокал Боуи не понравился, контракта The Konrads не получили, и вскоре Боуи ушел из группы. А через шесть лет попал в первую пятерку британского хит-парада с песней Space Oddity.
В начале 1970-х он изобрел образ Зигги Стардаста и окончательно закрепил за собой статус суперзвезды.
Хотя первая из известных на сегодняшний момент аудиозаписей пения Боуи была отвергнута музыкальной индустрией, они имеет огромную ценность и имеет большое историческое значение, считает аукционист Пол Фэйрвезер.
Кроме кассеты, на аукционе будут представлены и другие реликвии: заявки на выступления, фотографии, рекламные заметки, письма и счета.