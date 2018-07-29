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Как экономно разрезать квадратный кусок ковролина, чтобы застелить прямоугольную комнату? Оказывается, это не так сложно.

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка

Во время ремонта Андрею потребовалось застелить ковролином комнату 12х12 метров, но у него был только кусок размером 9х16. Андрею удалось это сделать, разрезав ковролин всего на две части. Как он справился с задачей?

Ответ

Нужно разрезать ковролин "лесенкой".

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Автор загадки: Андрей Богданов