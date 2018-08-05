Зарядка для ума: конкурс певцов
Как провести конкурс песни, чтобы каждый участник услышал каждого? Оказывается, это не так сложно.
Вот вам простая задача.
Удачи!
Загадка
В конкурсе "Глас народа" участвуют Аркаша, Глаша, Даша, Маша, Паша и Тимоти. Каждый из них в каждом туре либо поёт песню (при этом не слышит песен остальных), либо сидит в зале и слушает. Какое минимальное число туров конкурса нужно провести, чтобы каждый услышал каждого?
Ответ
Достаточно четырех туров. Например, вот таких:
1) А, Г и Д выступают, - М, П и Т слушают
2) А, М и П выступают, а Г, Д и Т слушают.
3) Т, Г и П выступают, а А, Д и М слушают
4) Т, Д и М выступают, а А, Г и П слушают.
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Автор загадки: Константин Кноп