Зарядка для ума: конкурс певцов

Как провести конкурс песни, чтобы каждый участник услышал каждого? Оказывается, это не так сложно.

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка

В конкурсе "Глас народа" участвуют Аркаша, Глаша, Даша, Маша, Паша и Тимоти. Каждый из них в каждом туре либо поёт песню (при этом не слышит песен остальных), либо сидит в зале и слушает. Какое минимальное число туров конкурса нужно провести, чтобы каждый услышал каждого?

Ответ

Достаточно четырех туров. Например, вот таких:

1) А, Г и Д выступают, - М, П и Т слушают

2) А, М и П выступают, а Г, Д и Т слушают.

3) Т, Г и П выступают, а А, Д и М слушают

4) Т, Д и М выступают, а А, Г и П слушают.

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Автор загадки: Константин Кноп