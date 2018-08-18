Как Иванушке победить Кощея?

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка.

В лесу из-под земли бьют десять источников мертвой воды: от № 1 до № 10. Из первых девяти источников мертвую воду может взять каждый, но источник № 10 находится в пещере Кощея Бессмертного, в которую кроме самого Кощея никто попасть не может. На вкус и цвет мертвая вода ничем не отличается от обыкновенной, однако выпивший воду из любого источника обречен на смерть. Спастись можно только выпив воды из источника с бóльшим номером.

Иванушка вызвал Кощея на дуэль. Условия дуэли таковы: каждый приносит с собой кружку с жидкостью и дает ее выпить своему противнику. Победит тот, кто останется в живых. В назначенный день противники встретились, честно обменялись кружками и выпили то, что в них было. Однако в результате Кощей умер, а Иванушка выжил.

Как удалось Иванушке победить Кощея?

Ответ

Иванушка налил для Кощея кружку обычной воды, а сам перед дуэлью выпил воды из источника №1. Кощей, не зная, что выпил обыкновенную воду, побежал в пещеру и запил водой из источника №10, в результате чего умер. Иванушка же, выпив предложенную Кощеем воду в качестве противоядия, выжил.

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Автор: загадка народная, версия Ивана Грищенко