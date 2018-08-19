Зарядка для ума:потомки Ивана Васильевича

Как пересчитать потомков Ивана Васильевича? Оказывается, это не так сложно.

Попробуйте сами.

Удачи!

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Загадка

Среди потомков Ивана Васильевича по мужской линии (сыновья, сыновья сыновей и так далее) - пять Иванов и десять Васильевичей. Какое наименьшее число потомков может быть у Ивана Васильевича (родных братьев всегда зовут по-разному)?

Ответ

11. Чтобы появились Васильевичи, нужно, чтобы для начала появился Василий. Причем первый Василий не будет не Иваном, ни Васильевичем, так что он в любом случае не учтен. Получается, что кроме него должно быть еще как минимум 10 потомков, итого вместе с Василием - как минимум 11.

Одиннадцати потомков уже хватит. Например, пусть у Ивана Васильевича сына зовут Василий Иванович, его сыновей - Василий и Иван, и далее у каждого Василия снова двое сыновей - Василий и Иван, всего пять раз. Тогда все эти потомки - Васильевичи, и ровно пятеро из них - Иваны.

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Автор загадки: Дмитрий Максимов