Зарядка для ума:потомки Ивана Васильевича

  • 19 августа 2018

Как пересчитать потомков Ивана Васильевича? Оказывается, это не так сложно.

Попробуйте сами.

Удачи!

ДНК Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

Загадка

Среди потомков Ивана Васильевича по мужской линии (сыновья, сыновья сыновей и так далее) - пять Иванов и десять Васильевичей. Какое наименьшее число потомков может быть у Ивана Васильевича (родных братьев всегда зовут по-разному)?

Ответ

11. Чтобы появились Васильевичи, нужно, чтобы для начала появился Василий. Причем первый Василий не будет не Иваном, ни Васильевичем, так что он в любом случае не учтен. Получается, что кроме него должно быть еще как минимум 10 потомков, итого вместе с Василием - как минимум 11.

Одиннадцати потомков уже хватит. Например, пусть у Ивана Васильевича сына зовут Василий Иванович, его сыновей - Василий и Иван, и далее у каждого Василия снова двое сыновей - Василий и Иван, всего пять раз. Тогда все эти потомки - Васильевичи, и ровно пятеро из них - Иваны.

Все загадки можно посмотреть здесь.

Автор загадки: Дмитрий Максимов

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