Два вора на переправе. Как им обоим переправиться, сохранив свои баулы?
Два вора на переправе. Как им обоим переправиться, сохранив свои баулы?
Вот вам простая задача.
Удачи!
Загадка
К реке одновременно подошли два вора: к левому берегу - вор с одним баулом, к правому - с тремя. Обоим нужно на противоположный берег. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь оказался на берегу один с большим числом баулов, чем у него было изначально (тогда он скроется с этими баулами). У левого берега есть двухместная лодка (вмещает двух человек или человека и баул). Как им обоим переправиться, сохранив свои баулы?
Ответ
Л - вор с левого берега, 1 - его баул, П - вор с правого берега, 2,3,4 - его баулы.
В табличке покажем "состояние" - до всех переправ и после каждой следующей переправы. Первые три раза переправляется левый вор (фактически меняя свой баул на левом берегу на один из баулов правого вора), все остальные переправы делает либо правый вор с одним из своих баулов, либо оба вора вместе.
|Левый берег
|Правый берег
|Л1
|П234
|-
|ЛП1234
|Л2
|П134
|2
|ЛП134
|ЛП2
|134
|Л2
|П134
|ЛП23
|14
|23
|ЛП14
|П234
|Л1
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Автор загадки: Александр Шаповалов