Два вора на переправе. Как им обоим переправиться, сохранив свои баулы?

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка

К реке одновременно подошли два вора: к левому берегу - вор с одним баулом, к правому - с тремя. Обоим нужно на противоположный берег. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь оказался на берегу один с большим числом баулов, чем у него было изначально (тогда он скроется с этими баулами). У левого берега есть двухместная лодка (вмещает двух человек или человека и баул). Как им обоим переправиться, сохранив свои баулы?

Ответ

Л - вор с левого берега, 1 - его баул, П - вор с правого берега, 2,3,4 - его баулы.

В табличке покажем "состояние" - до всех переправ и после каждой следующей переправы. Первые три раза переправляется левый вор (фактически меняя свой баул на левом берегу на один из баулов правого вора), все остальные переправы делает либо правый вор с одним из своих баулов, либо оба вора вместе.

Левый берег Правый берег Л1 П234 - ЛП1234 Л2 П134 2 ЛП134 ЛП2 134 Л2 П134 ЛП23 14 23 ЛП14 П234 Л1

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Автор загадки: Александр Шаповалов