Белого медведя, напавшего на охранника тургруппы, пришлось застрелить
На Шпицбергене белый медведь напал на охранника круизного теплохода, после чего был застрелен.
Пострадавший охранник был доставлен в больницу с травмами головы. Сейчас он находится в стабильном состоянии, для его жизни угрозы нет.
Охранник работал на круизном судне "Бремен". Представители компании Hapag-Lloyd Cruises говорят, что его напарнику пришлось застрелить белого медведя в целях самообороны.
- Фото: прорубь как кайф и лекарство от насморка
- Норвежский город, который не раз пытались стереть с лица земли
Раненый охранник был по воздуху доставлен в больницу в столицу этой норвежской территории, город Лонгйирбюэн.
Примерно 60% островов архипелага Шпицберген покрыты ледниками. На островах живет больше белых медведей, чем людей.
Все люди за пределами Лонгйирбюэн должны быть вооружены на случай столкновения с дикими животными.
Все заходящие туда суда обязаны иметь вооруженных охранников для защиты туристов от белых медведей.
"Правила очень строгие, поскольку летом острова навещает множество белых медведей, и мы обязаны быть начеку, когда выходим на берег", - написал один из гидов в посте, опубликованном на сайте Hapag-Lloyd.
Популяция белых медведей на Шпицбергене возрастает в летние месяцы.
Новость о гибели белого медведя вызвала шквал критики, так как, по мнению многих, медведь находился в своей естественной среде обитания и был застрелен лишь потому, что к нему приблизились люди, которых там не должно было быть.
В связи с изменениями климата ледяной покров в Арктике сокращается, и белым медведям приходится проводить больше времени на суше.
Одновременно, благодаря возникновению более комфортных погодных условий, все больше круизных судов посещают Арктику. Лишь на этой неделе в Лонгйирбюэн должны зайти 18 круизных судов с туристами.