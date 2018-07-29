Белого медведя, напавшего на охранника тургруппы, пришлось застрелить

  • 29 июля 2018
На Шпицбергене живут около 3000 белых медведей
Image caption На Шпицбергене живут около 3000 белых медведей

На Шпицбергене белый медведь напал на охранника круизного теплохода, после чего был застрелен.

Пострадавший охранник был доставлен в больницу с травмами головы. Сейчас он находится в стабильном состоянии, для его жизни угрозы нет.

Охранник работал на круизном судне "Бремен". Представители компании Hapag-Lloyd Cruises говорят, что его напарнику пришлось застрелить белого медведя в целях самообороны.

Раненый охранник был по воздуху доставлен в больницу в столицу этой норвежской территории, город Лонгйирбюэн.

Примерно 60% островов архипелага Шпицберген покрыты ледниками. На островах живет больше белых медведей, чем людей.

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Image caption Организаторы круиза говорят, что медведя пришлось убить в целях самообороны

Все люди за пределами Лонгйирбюэн должны быть вооружены на случай столкновения с дикими животными.

Все заходящие туда суда обязаны иметь вооруженных охранников для защиты туристов от белых медведей.

"Правила очень строгие, поскольку летом острова навещает множество белых медведей, и мы обязаны быть начеку, когда выходим на берег", - написал один из гидов в посте, опубликованном на сайте Hapag-Lloyd.

Популяция белых медведей на Шпицбергене возрастает в летние месяцы.

Новость о гибели белого медведя вызвала шквал критики, так как, по мнению многих, медведь находился в своей естественной среде обитания и был застрелен лишь потому, что к нему приблизились люди, которых там не должно было быть.

В связи с изменениями климата ледяной покров в Арктике сокращается, и белым медведям приходится проводить больше времени на суше.

Одновременно, благодаря возникновению более комфортных погодных условий, все больше круизных судов посещают Арктику. Лишь на этой неделе в Лонгйирбюэн должны зайти 18 круизных судов с туристами.

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