Image caption На Шпицбергене живут около 3000 белых медведей

На Шпицбергене белый медведь напал на охранника круизного теплохода, после чего был застрелен.

Пострадавший охранник был доставлен в больницу с травмами головы. Сейчас он находится в стабильном состоянии, для его жизни угрозы нет.

Охранник работал на круизном судне "Бремен". Представители компании Hapag-Lloyd Cruises говорят, что его напарнику пришлось застрелить белого медведя в целях самообороны.

Раненый охранник был по воздуху доставлен в больницу в столицу этой норвежской территории, город Лонгйирбюэн.

Примерно 60% островов архипелага Шпицберген покрыты ледниками. На островах живет больше белых медведей, чем людей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Организаторы круиза говорят, что медведя пришлось убить в целях самообороны

Все люди за пределами Лонгйирбюэн должны быть вооружены на случай столкновения с дикими животными.

Все заходящие туда суда обязаны иметь вооруженных охранников для защиты туристов от белых медведей.

"Правила очень строгие, поскольку летом острова навещает множество белых медведей, и мы обязаны быть начеку, когда выходим на берег", - написал один из гидов в посте, опубликованном на сайте Hapag-Lloyd.

Популяция белых медведей на Шпицбергене возрастает в летние месяцы.

Новость о гибели белого медведя вызвала шквал критики, так как, по мнению многих, медведь находился в своей естественной среде обитания и был застрелен лишь потому, что к нему приблизились люди, которых там не должно было быть.

В связи с изменениями климата ледяной покров в Арктике сокращается, и белым медведям приходится проводить больше времени на суше.

Одновременно, благодаря возникновению более комфортных погодных условий, все больше круизных судов посещают Арктику. Лишь на этой неделе в Лонгйирбюэн должны зайти 18 круизных судов с туристами.