Ливанцы топят старые танки в Средиземном море. Зачем?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Старые танки были подарены армией Ливана

Ливанские защитники окружающей среды решили сбросить в Средиземное море 10 старых танков. На первый взгляд это может показаться странным.

Но ливанская организация "Друзья побережья Сидона" сделала это в надежде не только привлечь иностранных туристов, но и создать новую среду обитания на дне Средиземного моря.

Танки были затоплены в субботу в трех километрах от Сидона на глазах у изумленных жителей города.

"Это станет раем для аквалангистов и местом, где будут процветать морская флора и фауна", - говорит Камель Козбар из "Друзей побережья Сидона".

По его словам, морские водоросли вскоре покроют полученные от армии Ливана старые и никому не нужные танки, и на этом месте возникнет "подводный заповедник".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Идея сосоит в том, что на основе затопленных танков возникнет новый риф

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Новосозданный риф поможет морской флоре и фауне

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сначала затопленные танки покроют водоросли, а затем там появятся рыбы и кораллы

Но у этого проекта есть и геополитическая подоплека. Пушки затопленных танков направлены на юг, в сторону Израиля.

Как говорит Камель Козбар, это жест солидарности с палестинцами.