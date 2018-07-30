Прехал по луже и облил пешеходов? Скажи до свидания своей работе

Правообладатель иллюстрации Youtube/Saif Khan Image caption Так ездить нельзя. Как минимум в Канаде

В Канаде разразился серьезный скандал. В интернете появилась видеозапись того, как водитель автофургона белой окраски нарочно проезжает через огромные лужи на дороге, чтобы облить водой пешеходов.

Дело произошло, если верить видеозаписи, 27 июля в столице Канады Оттаве, неподалеку от Оттавского университета. Уже спустя два дня виновник инцидента был установлен и уволен.

Водитель нагнал на пешеходов огромные волны воды из больших луж не менее трех раз. Его действия были записаны на видео пассажиром ехавшего перед ним автомобиля.

В тот же день компания Black & McDonald принесла официальные извинения в "Фейсбуке" за поведение водителя, назвав подобные действия неприемлемыми.

Правообладатель иллюстрации YouTube/Saif Khan Image caption Этому пешеходу удалось спастись от волны

Увольнение водителя подтвердила полиция. Сержант Оттавской полиции Марк Гатьен написал в "Твиттере", что благодарен компании за столь быструю реакцию на новость о поведение своего водителя, и добавил, что со стороны полиции не было предъявлено никаких уголовных обвинений, так как полиция считает, что потеря работы уже серьезное наказание за его поведение.

Быстрое увольнение водителя приветствовалось в соцестях Канады. Один безработный строительный рабочий написал в "Твиттере": "Компании не платят вам для того, чтобы вы обливали водой пешеходов".