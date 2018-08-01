Правообладатель иллюстрации United Grand Lodge of England Image caption В Объединенной великой ложе Англии состоят более 200 тысяч масонов Англии и Уэльса

Объединенная великая ложа Англии - самая большая масонская ложа в Британии - постановила не исключать из своих рядов тех своих членов, которые сменили пол на женский.

Ложа, существующая на протяжении веков, никогда не принимала своих ряды женщин. Это правило остается без изменений. Послабление касается лишь трансгендеров. Если брат вступил в тайное общество, будучи мужчиной, и затем сменил пол - изгнание его не допускается, так как это незаконная дискриминация, говорится в рекомендациях, изданных ложей. Также разрешается принимать в ряды масонов бывших женщин, сменивших пол на мужской.

К вопросу смены пола франкмасонами следует относиться с крайним состраданием и чувствительностью, говорится в документе. Но вне зависимости от гендерной самоидентификации официальное обращение ко всем 200 тысячам членам ложи остается прежним - "братья".

В неформальном общении можно называть человека по фамилии с тем титулом, который он/она для себя выберет: мистер, мисс либо что-то другое.

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Рекомендации, разосланные в семь тысяч местных масонских лож по всей стране, гласят: "Если франкмасон, состоящий в Объединенной великой ложе Англии, пожелает изменить пол и стать женщиной, такому франкмасону должна быть оказана полная поддержка братства".

"Франкмасон, который уже после инициации перестал быть мужчиной, не перестает быть франкмасоном. Мы ожидаем, что вольные каменщики проявят сострадание и чувствительность по отношению к своим братьям-масонам".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Масоны заверяют, что уже давно стоят за равноправие. На фото - руководительницы английского Женского ордена масонов на праздновании его 100-летия в 2008 году.

Масонское движение объединяет около 6 млн человек по всему миру. Хотя распространено мнение о масонах как о могущественном сообществе, осуществляющем тайные магические ритуалы, в действительности они активно занимаются благотворительностью - в частности, только в Британии масоны направляют на эту деятельность миллионы фунтов.

Тайное рукопожатие

В масонских ложах состояли британский премьер-министр сэр Уинстон Черчилль, писатели сэр Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг, Оскар Уайлд, Вальтер Скотт и некоторые британские монархи (но не все).

Посвящение новых братьев проходит в ложах четыре раза в год и обставляется сложной церемонией, содержание которой держится в тайне. Повседневные ритуалы и "опознавательные знаки", по которым масоны, по преданию, узнают друг друга, также не разглашаются.

В недавнем интервью телепрограмме Би-би-си директор Объединенной великой ложи Англии Дэвид Стэйплз отказался показать в эфире "особое масонское рукопожатие", сказав, что его легко можно найти в интернете.

Женская ложа "братьев"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Масоны Англии и Уэльса сами жалуются на дискриминацию и предрассудки со стороны общества (на снимке - здание Великой ложи в Лондоне)

Хотя женщин не допускают в Объединенную великую ложу, для них в Британии существуют две специальные женские масонские ложи: Орден женщин-франкмасонов и Благородное братство древних франкмасонов.

В обоих обществах участницы официально называются "братьями".

Женщин-масонов в Британии около 4700.