В Лондоне убит дрилл-рэпер из группы Moscow17

Правообладатель иллюстрации @SK017_ Image caption Сиддик Камара выступал под музыкальным псевдонимом Incognito

Вечером 1 августа в Лондоне был убит дрилл-рэпер Incognito (Сиддик Камара), участник группы Moscow17.

Убийство произошло около 19:20 по местному времени на юге-востоке Лондона, неподалеку от того места, где в мае был застрелен его друг, рэпер Райхэм Эйнсворт Бартон из Moscow17.

Прохожие обнаружили трех мужчин, в том числе и 23-летнего рэпера, с ножевыми ранениями. По данным полиции, Incognito скончался на месте. Двое раненых находятся в больнице.

По подозрению в совершении убийства арестованы два человека, их задержали недалеко от места преступления. Сведений о возможных мотивах убийства пока нет.

В прошлом Сиддика самого обвиняли в убийстве, но в январе 2018 года обвинения были сняты.

Image caption Полицейский кордон в Кэмбервелле, рядом с местом преступления

Дрилл-рэп - это андеграундный музыкальный жанр, который в последние годы набирает популярность у лондонской молодежи. Тексты дрилл-музыкантов в основном посвящены нападениям с холодным оружием и рассказам о различных преступлениях.

Для дрилл-рэпа характерны клипы, в которых рэперы читают тексты на фоне многоэтажек и на улицах неблагополучных районов, лица музыкантов зачастую закрыты повязками или самодельными масками.

Группа Moscow17 - одна из множества представителей лондонского дрилл-рэпа. Коллектив, который сам себя называет группировкой или бандой, основан жителями юго-востока Лондона.

В текстах Moscow17 много отсылок к России - участники коллектива называют себя русскими, а свой район Москвой, поскольку ассоциируют себя со стереотипом о распространенности преступности и насилия в России. Русскоязычных или каким-то образом связанных с Россией участников в Moscow17 нет.

Одна из песен Moscow17 называется "We're Russians" ("Мы - русские"), а в ее тексте повторяется фраза "русские идут". В других песнях также нередко упоминаются Россия, Москва и русские.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Райхэм Эйнсворт Бартон, также участник Moscow17, был застрелен на той же улице в мае 2018 года

Британские полицейские неоднократно сталкивались с деятельностью участников дрилл-групп. Так, вечером 27 июля вооруженные полицейские на востоке Лондона прервали съемку дрилл-клипа после жалоб местных жителей на то, что у одного из них в руках было оружие.

В июне 2018 года стало известно, что лондонская полиция запретила местной дрилл-группе под названием 101 выпускать музыку и выступать без разрешения властей в связи с тем, что в их текстах содержатся призывы к насилию.

Поводом для такого решения стало задержание участников группы в ноябре прошлого года по подозрению в подготовке нападения. У задержанных нашли мачете, бейсбольные биты и нож.

Из-за резкого роста числа убийств, произошедших в первой половине года, Лондон по этому показателю опередил Нью-Йорк. Это произошло прежде всего за счет убийств с применением холодного оружия.