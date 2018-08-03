Полиция Цюриха советует собакам носить обувь в жару

Правообладатель иллюстрации Stadtpolizei Zürich

Полиция швейцарского Цюриха призвала владельцев собак покупать для них специальную обувь, чтобы защитить лапы от воздействия высоких температур.

Как сообщает вещательная корпорация SRF, полиция начала кампанию под названием "Хот-дог", в рамках которой рассказывает собаководам о том, как старадают лапы их питомцев при соприкосновении с раскаленным асфальтом.

В Швейцарии, как и во многих других европейских странах, нынешнее лето выдалось рекордно жарким - в течение июля температура колебалась в районе 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах страны началась засуха.

По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха Майкла Уокера, при такой температуре воздуха асфальт может нагреваться до 50-55 градусов, что вызывает особый дискомфорт у собак.

"Когда собака ходит по раскаленному асфальту, она сжигает лапы - точно так же, как человек, который идет по нему босиком", - сказал он в интервью SRF.

Правообладатель иллюстрации Stadtpolizei Zürich

В связи с этим полиция советует жителям проверять температуру земли во время выгула собак, приложив тыльную сторону ладони к поверхности и подержав ее течение пяти секунд.

Полицейские также советуют не оставлять собак запертыми в автомобилях на жаре и следить за тем, чтобы домашние питомцы потребляли достаточное количество воды.

"Слишком жарко? В таком случае избегайте походов по асфальту на солнце, на больших собак надевайте специальную обувь, а маленьких несите на руках", - говорится в "Фейсбуке" полиции Цюриха.

Свой пост полицейские сопроводили фотографиями служебных собак в защитной обуви.