Чемпионат мира по футболу 2030: у кого какие шансы выиграть заявку?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финал ЧМ-1966 прошел на стадионе "Уэмбли" - одном из лучших полей в мире, готовом принять еще не один турнир

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что рассматривает возможность подачи заявки на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Но каковы ее шансы, и кто еще претендует на роль страны-хозяйки футбольного турнира?

Хоть до чемпионата еще 12 лет, но успешная заявка на проведение ЧМ требует многолетнего планирования.

А турнир 2030 года обойдется дороже, потому что он будет особенным - мир отметит 100 лет со времени проведения самого первого чемпионата. За сто лет чемпионаты мира не проводились лишь дважды - в 1942 и 1946 годах, в разгар и сразу по окончании Второй мировой войны.

Англия уже дала понять, что намерена побороться за право принимать ЧМ-2030. С кем ей придется соперничать?

Англия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1966 год - победный для Англии во всех отношениях

1966 год и все, что с ним связано, - важнейшая веха в истории английского футбола.

В том году Англия не только принимала у себя чемпионат мира, но и выиграла турнир.

С тех пор она подавала две заявки - на 2006 год (тогда счастливый жребий выпал Германии) и на 2018 год (чемпионат достался России).

Судя по результатам голосования, оба раза Англия была очень далека от успеха. Но 2030 - совсем другое дело.

Одним из важнейших факторов в пользу Англии является то, что она одна из немногих стран, которые могут самостоятельно провести турнир такого масштаба - в чемпионате 2030 года будут участвовать 48 команд. Впервые в таком формате турнир пройдет в 2026 году, но место его проведения уже определено - матчи будут проходить в Канаде, США и Мексике.

Англия - храм самых престижных и лучших футбольных полей мира. На стадионах Лондона, Манчестера, Ливерпуля и Ньюкасла играют команды Премьер-лиги. Чуть скромнее в смысле хозяев, но не менее обустроенные стадионы в Лидсе, Шеффилде и в Бирмингеме.

Безусловно, по этому параметру, особенно в сравнении с некоторыми другими потенциальными претендентами, Англия - вне конкуренции. Кроме того, одна принимающая страна, а не несколько, значительно упрощает логистику турнира; лишь некоторые английские стадионы нуждаются в большой реконструкции, ну и немаловажная деталь - беззаветная любовь к футболу, которая у англичан в крови.

Однако это означало бы еще один европейский турнир. Между ЧМ в России и 2030 годом будут только Катар и Канада-США-Мексика. Африка, например, снова окажется за бортом.

Любители истории знают, что современный футбол, конечно, уходит корнями в Англию: первая Футбольная ассоциация, первая футбольная Лига, стадион Уэмбли. При этом Англия не принимала участие в ЧМ до 1950 года, да и потом делала это без особого энтузиазма, всячески демонстрируя свое нежелание признавать руководящую роль ФИФА.

Уругвай / Аргентина / Парагвай

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1930 у Уругвая все получилось. Осталось повторить успех!

Что касается истории, это было бы знаменательным событием.

Уругвай был хозяином и победителем первого в истории чемпионата мира в далеком 1930 году. Разве не было бы прекрасно, если бы он провел турнир ровно 100 лет спустя?

Аргентина дала миру двух бесспорно величайших футболистов - Марадону и Месси, а "под крыло" они возьмут Парагвай - страну, которая никогда не смогла бы принять турнир самостоятельно.

Да и очередь Южной Америки к тому времени уже снова подойдет: последний ЧМ на континенте прошел в 2014 году в Бразилии.

Аргументом "против" является тот факт, что Аргентине нужно будет построить больше всего стадионов. За пределами Буэнос-Айреса не так много полей, соответствующих требованиям FIFA, и расходы, необходимые для решения этого вопроса, будет весьма сложно оправдать в стране, которая по-прежнему живет в тяжелых экономических условиях.

Зачастую финансовые аргументы перевешивают доводы об исторической справедливости.

Например, Греция была абсолютно убеждена, что на правах страны-родоначальницы Олимпийских игр должна проводить юбилейные Летние игры 1996 года в Афинах (в новейшей истории проведение Олимпиад возобновилось в 1886 году - прим. переводчика).

Но экономическая ситуация в стране была неблагоприятной, и Олимпиада досталась Атланте, США.

Марокко /Tунис / Алжир

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марокко намерен в шестой раз бороться за право проведения чемпионата мира

Невозможно представить себе борьбу за ЧМ без Марокко.

Эта страна уже пять раз пыталась стать хозяйкой главного футбольного турнира, в последний раз даже добралась до первых позиций среди претендентов.

Но если ей не удалось убедить мир в способности принять 24 или 32 команды, то с новым форматом в 48 сборных шансов еще меньше. И здесь на помощь могут прийти Тунис и Алжир.

Обе страны с воодушевлением заявили, что готовы обсудить идею совместной североафриканской заявки. Хотя отдать чемпионат Марокко было бы справедливо за их многолетнее упорство.

Африка лишь один раз в истории проводила ЧМ - в 2010 году в Южной Африке, так что вполне может наступить очередь северной части континента.

Правда, ситуация с безопасностью на севере Африки вызывает серьезное беспокойство. Во всех трех странах-претендентках в последние годы произошли крупные теракты. Хотя, справедливости ради, в Англии тоже было неспокойно.

Кроме того, остро стоит вопрос о финансовой способности Марокко, Туниса и Алжира организовать такое крупное мероприятие. Ну и летняя жара - тоже немаловажный момент.

Кроме того, как распределить исторический чемпионат мира на три страны, которые прошли отбор все лишь несколько раз, не говоря уже о победе?

Да и справедливо ли отдавать юбилейный чемпионат странам, которые не только ни разу не выигрывали ЧМ, но всего несколько раз проходили квалификацию?

Египет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезда "Ливерпуля" и нападающий сборной Египта Мо Салах вновь вдохнул в своих соотечественников любовь к футболу

Египет очень амбициозен и хочет повторить то, что сделала Бразилия. Идея заключается в том, чтобы провести чемпионат мира 2030 года, а два года спустя - Олимпийские игры.

Но может ли Египет потянуть такое - вот главный вопрос.

В Египте нет инфраструктуры для проведения мероприятий такого масштаба. Более того, самая серьезная футбольная трагедия последних лет произошла именно там. В 2012 году в городе Порт-Саид после матча между местным клубом "Аль-Масри" и каирским "Аль-Ахли" футбольные болельщики устроили потасовки, в результате которых погибли 74 человека.

В целом, преимущества и недостатки их заявки схожи с совместной заявкой Марокко,Туниса и Алжира.

Южная Корея / Северная Корея / Япония / Китай

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Олимпиаде в Пхенчхане на турнире по женскому хоккею спортсменки из Южной и Северной Корей выступили под объединенным флагом

Согласно существующим правилам FIFA, после ЧМ-2022 в Катаре пройдет слишком мало времени для того, чтобы турнир был снова отдан азиатскому континенту. Но эти правила могут и измениться, на что очень надеется президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино Мун сказал, что чемпионат мира, проведенный в странах Азии, мог бы стать историческим благодаря участию в нем Северной Кореи.

КНДР участвовала в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчане, и это было воспринято как признак сближения этой изолированной страны с остальным миром. Но роль страны-хозяйки футбольного турнира стала бы беспрецедентным прорывом.

Говорят, что Инфантино обещал Муну обсудить эту идею с лидером Китая Си Цзиньпином. Хотя трудно себе представить, что испытывающие многолетнюю неприязнь друг к другу Япония и Китай согласятся совместно организовывать турнир.

Точно ясно одно - Китай очень, очень старается развивать свой футбол. И безусловно, у него есть на это деньги.

Если в этот раз Китай не победит, ожидайте от него сильной заявки на ЧМ-2034.