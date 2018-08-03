Мемориал лесбиянке XIX века возмутил британцев. Слишком скромный

Правообладатель иллюстрации Calderdale Museums Image caption Один из самых известных портретов Анны Листер

В английском Йорке в конце июля открыли мемориальную табличку в честь Анны Листер, английской землевладелицы, мемуаристки и путешественницы XIX века, которую принято считать первой современной лесбиянкой. Однако формулировка на табличке вызвала множество споров.

Дело в том, что само слово "лесбиянка" на ней отсутствует. Вместо этого написано, что Анна Листер была "предпринимателем, которая не соответствовала принятому в обществе представлению об отношениях полов" (gender-noncomforming entrepreneur).

Критики считают, что такая формулировка никак не отображает ее сексуальную ориентацию, даже несмотря на то, что сама табличка имеет окантовку в виде радужного флага - символа ЛГБТ-меньшинств.

Табличка появилась 24 июля на церкви Holy Trinity Church, где Листер получила благословение на заключение тайного брака со своей возлюбленной Энн Уокер 30 марта 1834 года.

Правообладатель иллюстрации Keith Seabridge Image caption Табличка на стене церкви Holy Trinity Church в Йорке, в которой Анна Листер и Энн Уокер тайно обвенчались в 1834 году

Более двух тысяч человек подписали онлайн-петицию с претензией к авторам.

Инициатор петиции Джули Фурлонг написала: "Анна Листер, безусловно, всю свою жизнь была человеком с неопределенной половой приндлежностью. Но вместе с тем она была лесбиянкой. Давайте не дадим им вычеркнуть эту женщину-икону из нашей общей истории".

"Неопределенную половую принадлежность" можно трактовать как угодно, в основном это означает лишь несоответствие общественным ожиданиям. Но к сексуальности эта формулировка не имеет никакого отношения".

Установивший табличку йоркширский фонд York Civic Trust принес свои извинения всем, кто разочарован или обижен написанным на ней текстом.

"Надо заявить гордо"

Сью Листер из ЛГБТ-сообщества Йорка говорит, что представители секс-меньшинств участвовали в создании мемориальной таблички, но не дали своего одобрения конечному варианту текста.

"Она была лесбиянкой в эпоху, когда нельзя было быть геем, когда приходилось скрывать свои сексуальные предпочтения, потому что они считались грехом и преступлением", - говорит Сью Листер.

"Необходимо переформулировать табличку, не надо больше скрывать тот факт, что она была лесбиянкой. Давайте заявим об этом громко и с гордостью".

В York Civic Society утверждают, что словосочетание "с неопределенной половой принадлежностью" не планировалось как подмена понятия "лесбиянка". При этом сотрудники фонда говорят, что понимают, почему это было истолковано именно так.

"Хотя мы получили множество положительных отзывов в отношении таблички, нам очень жаль, что многих она расстроила. Мы понимаем, что причинили боль целой группе людей и приносим свои извинения", - говорится в заявлении YCS.

Фонд обещает в ближайшем будущем изменить текст на мемориальной табличке.

Часть британской истории

Image caption Кадр из нового фильма "Джентльмен Джек": Сюренн Джонс в роли Анны Листер (слева) и Софи Рандел в роли Энн Уокер

Всю свою жизнь Листер вела дневники, в которых описывала свою жизнь в поместье Шибден-Холл, где она прожила с 1791 по 1840 год, и свои путешествия.

Листер занималась альпинизмом в Пиренеях и Альпах, став первой женщиной, взошедшей на гору Монте-Пердидо и совершив первое официальное восхождение на гору Винемаль в Пиренеях.

Большая часть дневников Листер посвящена ее лесбийским отношениям. Всего ею было написано четыре миллиона слов, и в 2011 году ООН признала дневники важнейшим документом британской истории.

Отрывки дневников были неоднократно экранизированы в Британии. В настоящий момент по их мотивам снимается телевизионная драма "Джентльмен Джек", которая выйдет на экраны в 2019 году.