Знаменитую гитару Джорджа Харрисона продадут с аукциона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На аукцион выставят гитару, на которой Джордж Харрисон играл в 1963 году, пока его основной инструмент был в ремонте

Гитару, на которой Джордж Харрисон играл во время последнего выступления "Битлз" в ливерпульском клубе "Пещера", продадут с аукциона.

Аукцион состоится в сентябре в графстве Уилтшир. Как ожидается, произведенная в Австралии гитара Maton Mastersound MS-500 уйдет с молотка за 300-400 тысяч фунтов стерлингов.

Джордж Харрисон играл на ней летом 1963 года в клубе "Пещера", когда его основной инструмент был в ремонте. Maton ему предоставили в мастерской на время починки. Она так понравилась музыканту, что он продолжил пользоваться ей и в дальнейшем.

С 1961 по 1963 год "Битлз" выступили в "Пещере" 292 раза.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пол Маккартни и Джордж Харрисон с гитарой Maton Mastersound MS-500

Когда Харрисон вернул гитару в мастерскую, ее купил гитарист группы Dave Berry And The Cruisers Рой Барбер. После его смерти в 2000 году гитара попала в музей "Битлз" в Ливерпуле, а в 2015 году ее выставили на аукцион в Нью-Йорке. Инструмент был куплен за 485 тысяч долларов (373 тысячи фунтов стерлингов).

Теперь гитару выставил на продажу коллекционер из Британии.

Торги пройдут в городе Коршам 12 сентябрудастся выручить около 3 тысяч фунтов.

"Эта гитара - нечто особенное, у нее прямая связь с первыми днями битломании", - говорит организатор аукциона Люк Хоббс.

Он ожидает, что интерес к лоту проявят во всем мире.