Украденная картина стоимостью около $100 млн нашлась в спальне тихой семейной пары. Кажется, это и были воры

Правообладатель иллюстрации University of Arizona Museum of Art Image caption Украденную более 30 лет назад картину узнали покупатели в антикварной лавке

В августе прошлого года в спальне покойной пары из Аризоны нашлась украденная 31 год назад картина Виллема де Кунинга стоимостью около 100 миллионов долларов. Полиция до сегодняшнего дня не имела догадок по поводу воров. Но, похоже, все говорит о том, что картину украли сами владельцы дома.

День благодарения 22 ноября 1985 года пара Альтеров провела в Тусоне, штат Аризона. А на следующий день из местного музея искусств Университета Аризоны двое украли картину "Женщина - Охра" де Кунинга.

По словам охранника, пока женщина с ним разговаривала, мужчина прошел на второй этаж музея, вырезал картину из рамы и свернув ее, унес в пальто. Найти похитителей полиции так и не удалось - в музее тогда не было камер, а отпечатков пальцев не осталось. Единственная зацепка, которая была у полиции - кто-то увидел, что воры уехали на красной машине.

Как обнаружили картину

Джерри и Рита Альтер вели неприметную жизнь в деревне Клифф штата Нью-Мексико, куда переехали на пенсию из Нью-Йорка в конце 1970-х - начале 1980-х. Он был учителем музыки, на пенсии писал книги о путешествих, а она была логопедом. Риту бывшие коллеги вспоминали как "милую, но тихую".

Альтеры прожили в деревне с населением 293 человека всю свою оставшуюся жизнь. Они работали в школах, любили путешествовать и посетили 140 стран и семь континентов. У них сохранились десятки тысяч фотографий.

Джерри умер в 2012-м, Рита пережила его на пять лет. После ее смерти в прошлом году племянник Риты Рон Роузман начал заниматься продажей имущества и недвижимости. Он пригласил эксперта по антиквариату для оценки имущества. Весь скарб Альтеров продали за две тысячи долларов и выставили на продажу в антикварной лавке.

Картину де Кунинга узнали сразу несколько покупателей подряд. Тогда сотрудники лавки спрятали картину в туалете и начали "гуглить" ее. Так они узнали о том, что у них оказалось произведение искусства стоимостью более 100 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из картин серии "Женщины" Виллема де Кунинга была продана за 137 млн долларов в 2006 году

Один из сотрудников Дэвид ван Аукер позвонил в музей. "Мне попался администратор-студентка, и я сказал ей: "Кажется, у меня тут картина, которую у вас украли. Она говорит: "Какая картина?". Я говорю: "Де Кунинг". А она: "Повисите, пожалуйста".

Одну ночь картина провела дома у Ван Аукера, а следующим вечером приехала комиссия из музея. "Она подошла к картине, упала на колени и смотрела на нее. Можно было почувствовать электричество", - описывает он встречу куратора музея Оливии Миллер с картиной изданию Daily Press.

Новое расследование длится уже год, его ведет ФБР. Ведомство отказалось комментировать дело, пока оно не закрыто.

Какие улики указывают на Альтеров?

До сих пор не было окончательно ясно, как именно картина попала к паре. Их родственники ничего не знали об этом.

"Мы понятия не имеем, откуда они ее взяли, участвовали ли в преступлении или купили у кого-то. В конечном счете, тут много совпадений", - говорил Роузман изданию The Republic.

Однако все цепочки, исследованные СМИ за этот год, вели к Альтерам.

К тому же, на днях нашлась фотография пары с того самого Дня благодарения, родственники предоставили ее изданию Arizona Republic.

На фото Джерри и Рита сидят за обеденным столом, улыбаясь прямо в камеру. На Джерри очки - точно такие же, как и у фоторобота преступника. На Рите нет очков, но очертания ее лица совпадают с фотороботом.

Полиция тогда описывала воров как "мужчину от 25 до 30 лет с кудрявыми волосами, оливковой кожей, жесткими усами и в очках" и "женщину в шарфе и в "бабушкиных очках". Джерри Альтеру в день кражи было 54 года.

Пара человек сказали New York Times, что Альтеры ездили на красной спортивной машине, похожей на ту, которую заметили в день преступления. В разговоре с Arizona Republic племянник Риты отметил, что пара почти всегда покупала именно красные машины.

По сведениям издания, есть фотографии, на которых Рита одета в красное пальто, похожее на то, что было на преступнице. И к тому же, агент по недвижимости Рут Сивулф, продававшая дом Альтеров, рассказала изданию Silver City Sun News, что забрала из дома чемодан, в котором нашла очки и шарф, похожие на описанные полицией.

В KOB 4 отмечают, что в дневнике 1985 года, куда Альтеры кропотливо записывали, что едят, куда ходят и какие лекарства принимают, страница Дня благодарения 1985 года осталась пустой.

По данным Sun News, на счетах пары после смерти обнаружилось более миллиона долларов. Роузман тогда в разговоре с WFAA предположил, что Альтеры просто "были очень бережливыми".

Люди, знавшие пару, сходятся во мнении, что в них сложно было заподозрить преступников. Мнения о том, похожи ли они на фоторобот, у знакомых пары расходятся.

"Фоторобот подозреваемой женщины, описываемой в возрасте 55-60 лет, имеет сходство с мистером Альтером, которому на тот момент было 54. А вот молодой мужчина, описываемый в возрасте 25-30 лет, похож на их сына, Джозефа Альтера, которому тогда было 23", - рассуждает New York Times.

Двоих детей пары - Джозефа и Барбару - изданиям найти не удалось. Пара знакомых семьи рассказали NY Times, что у Джозефа были психологические проблемы, и он время от времени попадал в больницы с 1980-х годов.