Image caption До переезда в прохладную Англию в 1991 году Рагбир Сингх Сангера возделывал поля в Индии

"Силой молитвы" - так пожилой житель английского графства Дербишир объясняет, как ему удалось вырастить огурец до размеров, превосходящих рекорд Книги Гиннесса.

75-летний Рагбир Сингх Сангера вырастил овощ длиной в 51 дюйм (129,5 см) в собственной теплице. При этом процесс роста еще не закончен - плод продолжает увеличиваться и в длину, и в ширину.

Текущий рекордсмен Книги Гиннесса - огурец длиной в 107 см, выращенный в Уэльсе в 2011 году.

Image caption Полностью запечатлеть детище Сангеры можно только на вертикальной фотографии

Правда, эксперт в области выращивания гигантских овощей Питер Глейзбрук говорит, что скорее всего это армянский огурец (Cucumis meloflexuosus), также называемый змеевидной дыней, а не огурец обыкновенный (Cucumis sativus), хотя оба они принадлежат к семейству тыквенных.

"К нам на выставки уже привозили такие образцы, но они были отклонены, - говорит Глейзбрук. - Хотя. несомненно, этот представитель своего вида - красавец"

В Книгу рекордов Гиннесса сейчас вносятся только огурцы обыкновенные - рекорды в категории армянских огурцов не регистрируются. Однако, по словам представителя Guinness World Records, любой желающий может подать заявку о создании новой категории через сайт издательства.

Мистер Сангера собирается отвезти свой огурец в сикхский храм в Ноттингеме и готов сделать из него кушанье для всех желающих.

Пока что плод еще не созрел окончательно: "Он все еще растет и наливается; когда он дозреет, мы отложим семена на следующий год".

"За ним надо присматривать, как за родным ребенком", - говорит овощевод.

Image caption В парнике Сангеры есть специальное место для молитвы

Огурец-рекордсмен - один из четырех, которые были высажены в начале апреля. Но трое его братьев были быстро съедены, и лишь одно это растение оставили расти до конца.

"Я устроил себе сиденье рядом с ним: сижу, наблюдаю, как он растет, - говорит Сангера. - Молюсь, чтобы он хорошо рос, чтобы принес нам здоровье и чтобы все были счастливы и здоровы - тогда и я счастлив".