Сэр Патрик Стюарт возвращается в "Звездный путь"

Правообладатель иллюстрации Gabe Ginsberg/Getty Image caption Патрик Стюарт неожиданно появился на 17-ой конвенции Star Trek

Известный британский актер сэр Патрик Стюарт решил вернуться во франшизу "Звездный путь" (Star Trek) в своей знаменитой роли капитана Жан-Люка Пикара.

78-летний Стюарт сыграет в новом сериале канала CBS All Access, в котором пойдет речь о жизни Пикара после телесериала "Звездный путь: Следующее поколение". Актер объявил об этом во время неожиданного появления на ежегодной конвенции Star Trek в Лас-Вегасе в субботу, подтвердив многомесячные слухи.

Он снимается в кино уже почти шестьдесят лет, помимо "Звездного пути" славу ему принесла и роли профессора Чарльза Ксавье в серии фильмов "Люди Икс".

Патрик Стюарт сыграл Пикара в 178 эпизодах научно-фантастического телевизионного сериала в период с 1987 по 1994 год, а также в четырех художественных фильмах, последний из которых вышел в 2002 году.

"Я всегда буду очень гордиться тем, что снимался в "Звездном пути: "Следующее поколение", но когда мы завершили этот финальный фильм в 2002 году, мне на самом деле казалось, что мое время в "Звездном пути" закончилось вполне естественно", - сказал живущий в Нью-Йорке актер.

Энтузиазм и энергия

"То, что я вновь полон энтузиазма и энергии, возвращаясь к этой роли, - это неожиданный, но восхитительный сюрприз. Я готов к новым приключениям с Пикаром", - сказал Стюарт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Патрик Стюарт играл Пикара в течение 15 лет, в том числе в этом фильме "Звездный путь: первый контакт"

Алекс Курцман, исполнительный продюсер нового шоу, у которого пока нет названия, сказал: "Мы польщены возможностью вновь работать с сэром Патриком Стюартом в новом "Звездном пути".

"На протяжении более 20 лет фанаты надеялись на возвращение капитана Жан-Люка Пикара, и этот день, наконец, настал. Мы надеемся, что откроем "новые горизонты", удивим людей и покорим как новое, как и прежнее поколение фанатов", - заявил Алекс Курцман.

Подробная информация о новом шоу, включая точное название и дату выпуска в США, пока не обнародована.

"Звездный путь" - многомиллиардный культурный феномен, которому в 2016 году исполнилось 50 лет.

Капитан Пикар также послужил основой известного мема "рукалицо" (Facepalm), благодаря кадрам из телесериала "Звёздный путь. Следующее поколение". Чаще всего используется кадр из эпизода "Deja Q". Этот мем используется для выражения безнадежности, а также в ответ на явную глупость или ложь.