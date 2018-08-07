Студентка из США сфотографировалась с аллигатором. Она его знает давно и не боится
Американская студентка сфотографировалась в пруду с огромным, четырехметровым аллигатором по кличке Большой Текс.
Макензи Ноланд заканчивает учебу в Техасском университете на эколога и специалиста по дикой природе и решила сделать несколько кадров перед выпускным в академической шапочке с квадратным верхом и шарфе университета.
Три месяца девушка проходила стажировку в питомнике Гатор в городе Бомонт, где и познакомилиась с крокодилом.
По ее словам, за это время у них остановилась своеобразная связь, крокодил дает ей себя кормить и реагирует на движения ее рук, когда она заходит в пруд.
"Я каждый день захожу в воду и провожу с ним время. Он - один из моих лучших друзей тут", - рассказала девушка Би-би-си.
По ее словам, она больше переживала, что крокодил случайно проглотит кольцо, которое девушка положила ему на нос.
По словам 21-летней студентки, она сфотографировалась с крокодилом, чтобы показать, чем она занималась все три месяца в питомнике.
"Это прекрасные создания - и совсем не все едят людей!", - считает Макензи.
Снимки Макензи с крокодилом получили сотни лайков и шеров. Девушка признается, что не рассчитывала на такой успех: "Я не ожидала такой реакции. Я просто хотела повесить несколько милых фотографий в "Инстаграм". Это просто невероятно".
"Я хочу и дальше продолжать работать с животными и учить людей, как себя с ними вести", - говорит Макензи о своих планах на будущее.