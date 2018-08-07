Студентка из США сфотографировалась с аллигатором. Она его знает давно и не боится

Правообладатель иллюстрации Makenzie Noland Image caption 21-летняя студентка три месяца стажировалась в питомнике, который спасает диких крокодилов и занимается просветительской работой.

Американская студентка сфотографировалась в пруду с огромным, четырехметровым аллигатором по кличке Большой Текс.

Макензи Ноланд заканчивает учебу в Техасском университете на эколога и специалиста по дикой природе и решила сделать несколько кадров перед выпускным в академической шапочке с квадратным верхом и шарфе университета.

Три месяца девушка проходила стажировку в питомнике Гатор в городе Бомонт, где и познакомилиась с крокодилом.

По ее словам, за это время у них остановилась своеобразная связь, крокодил дает ей себя кормить и реагирует на движения ее рук, когда она заходит в пруд.

"Я каждый день захожу в воду и провожу с ним время. Он - один из моих лучших друзей тут", - рассказала девушка Би-би-си.

По ее словам, она больше переживала, что крокодил случайно проглотит кольцо, которое девушка положила ему на нос.

Правообладатель иллюстрации Makenzie Noland Image caption Больше всего она переживала, что крокодил случайно мог проглотить ее любимое кольцо

По словам 21-летней студентки, она сфотографировалась с крокодилом, чтобы показать, чем она занималась все три месяца в питомнике.

Правообладатель иллюстрации Makenzie Noland Image caption Аллигатор Большой Текс - настоящая звезда шоу, говорит Макензи

"Это прекрасные создания - и совсем не все едят людей!", - считает Макензи.

Снимки Макензи с крокодилом получили сотни лайков и шеров. Девушка признается, что не рассчитывала на такой успех: "Я не ожидала такой реакции. Я просто хотела повесить несколько милых фотографий в "Инстаграм". Это просто невероятно".

"Я хочу и дальше продолжать работать с животными и учить людей, как себя с ними вести", - говорит Макензи о своих планах на будущее.