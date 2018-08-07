Из-за жары в Финляндии исчезли комары. Но их место заняли оводы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этим жарким летом финнам повезло - комары оставили их в покое

Из-за жаркого лета в Финляндии сильно уменьшилась популяция комаров, однако другие кровососущие чувствуют себя прекрасно, сообщают местные СМИ.

Температура воздуха в Европе в минувшие выходные приблизилась к рекордным уровням. Северная страна пережила самый жаркий июль в своей истории - в одном из городов температура поднялась до 33,7 градусов Цельсия.

Из-за жары комары, которые каждое лето портят финнам отдых на природе, фактически исчезли из некоторых районов.

Как объясняет профессор Лапландского университета доктор Юкка Салмела, неглубокие пруды Лапландии, в которых главным образом размножаются комары, этим летом по большей части пересохли, и самкам комаров стало некуда откладывать личинки.

Ушли одни - пришли другие

Однако нынешние жаркие условия идеальны для размножения слепней и оводов, предупреждает эксперт. Оба этих вида относятся к мухам-паразитам, однако оводы отличаются тем, что они, найдя себе жертву, откладывают яйца ей под кожу; слепни ограничиваются тем, что просто пьют кровь теплокровных - будь то крупный рогатый скот, человек или другое млекопитающее.

"Было даже смешно от того, сколько там было слепней", - вспоминает доктор Салмела свою летнюю поездку в общину Соданкюля на севере Лапландии.

От рекордно жаркого лета пострадали финские молочные фермы - из-за низкого сбора сена у них может не хватить корма для животных будущей зимой, а значит, часть животных будут вынуждены отправить на бойню, сообщает финское радио Yle.