"Фейсбук" украсил "конфетти" посты о землетрясении в Индонезии

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"Фейсбук" выразил сожаление в связи с тем, что посты о разрушительном землетрясении в Индонезии социальная сеть по ошибке "украсила" неподходящей анимацией - "конфетти" и "воздушными шарами".

Жертвами землетрясения магнитудой 6,9, котрое произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, стали более 130 человек.

Многие жители Индонезии тогда публиковали посты, в которых встречалось слово "selamat", означающее в зависимости от контекста "невредимый" или "поздравления".

Социальная сеть по ошибке, отреагировав только на слово "selamat", расцветила эти публикации "конфетти" и "воздушными шарами" - анимацией, которая предназначена для оформления поздравительных сообщений в "Фейсбуке".

Эта функция текстовой анимации доступна пользователям "Фейсбука" по всему миру. В Британии эту функцию оформления поздравительного поста можно применить, если в тексте есть слово "congratulations" ("поздравления").

Пропустить Twitter пост , автор: @hermansaksono “Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”



After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz — Herman Saksono (@hermansaksono) 6 августа 2018 г.

"Мы сожалеем, что эта функция сработала в неподходящей ситуации - в связи со скорбными событиями", - так прокомментирвал "Фейсбук" ситуацию новостному сайту Motherboard.

В социальной сети уточнили, что функция оформления поздравлений с воздушными шарами и конфетти была временно отключена для пострадавшего региона.

По данным властей Индонезии, более 156 тысяч человек сейчас живут во временных домах - они либо лишились жилья из-за землетрясения, либо вынуждены были покинуть опасный район и оставить свои дома. В результате землетрясения были разрушены десятки тысяч домов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сотни человек получили тяжелые травмы

В среду число жертв землетрясения достигло 131. По словам спасателей, остается все меньше надежды на то, что числящиеся пропавшими без вести будут найдены живыми.

Поисково-спасательная операция на острове Ломбок продолжается: людей ищут под обломками зданий - жилых домов, школ, мечетей.

Однако работа спасателей замедляется из-за сильных разрушений: землетрясением на острове были уничтожены дороги и мосты. Доступ к некоторым пострадавшим районам - в особенности горным районам на севере и на востоке острова - сильно затруднен.

Власти Индонезии также заявляют, что на пострадавшей территории не хватает медицинских работников для оказания помощи пострадавшим.

С соседних с Бали островов Гили, популярных среди любителей пляжного отдыха и дайвинга, были эвакуированы все туристы. Ранее власти страны сообщали, что им не удается в срочном порядке эвакуировать всех туристов из-за нехватки судов.