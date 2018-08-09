"Фейсбук" украсил "конфетти" посты о землетрясении в Индонезии
"Фейсбук" выразил сожаление в связи с тем, что посты о разрушительном землетрясении в Индонезии социальная сеть по ошибке "украсила" неподходящей анимацией - "конфетти" и "воздушными шарами".
Жертвами землетрясения магнитудой 6,9, котрое произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, стали более 130 человек.
Многие жители Индонезии тогда публиковали посты, в которых встречалось слово "selamat", означающее в зависимости от контекста "невредимый" или "поздравления".
Социальная сеть по ошибке, отреагировав только на слово "selamat", расцветила эти публикации "конфетти" и "воздушными шарами" - анимацией, которая предназначена для оформления поздравительных сообщений в "Фейсбуке".
Эта функция текстовой анимации доступна пользователям "Фейсбука" по всему миру. В Британии эту функцию оформления поздравительного поста можно применить, если в тексте есть слово "congratulations" ("поздравления").
"Мы сожалеем, что эта функция сработала в неподходящей ситуации - в связи со скорбными событиями", - так прокомментирвал "Фейсбук" ситуацию новостному сайту Motherboard.
В социальной сети уточнили, что функция оформления поздравлений с воздушными шарами и конфетти была временно отключена для пострадавшего региона.
По данным властей Индонезии, более 156 тысяч человек сейчас живут во временных домах - они либо лишились жилья из-за землетрясения, либо вынуждены были покинуть опасный район и оставить свои дома. В результате землетрясения были разрушены десятки тысяч домов.
В среду число жертв землетрясения достигло 131. По словам спасателей, остается все меньше надежды на то, что числящиеся пропавшими без вести будут найдены живыми.
Поисково-спасательная операция на острове Ломбок продолжается: людей ищут под обломками зданий - жилых домов, школ, мечетей.
Однако работа спасателей замедляется из-за сильных разрушений: землетрясением на острове были уничтожены дороги и мосты. Доступ к некоторым пострадавшим районам - в особенности горным районам на севере и на востоке острова - сильно затруднен.
Власти Индонезии также заявляют, что на пострадавшей территории не хватает медицинских работников для оказания помощи пострадавшим.
С соседних с Бали островов Гили, популярных среди любителей пляжного отдыха и дайвинга, были эвакуированы все туристы. Ранее власти страны сообщали, что им не удается в срочном порядке эвакуировать всех туристов из-за нехватки судов.