Секс у стен Кремля: при чем тут комфорт и безопасность

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"У нас в "Зарядье" сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого", - сказал в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и сорвал банк в соцсетях.

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" в самом центре Москвы рядом с Красной площадью открылся 9 сентября прошлого года на день города. С тех пор его регулярно посещают тысячи москвичей и туристов.

Кузнецов не остановился на заявлении о сексе и подчеркнул, что совокупляющиеся среди зелени люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

"Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьёзными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды. На самом деле, учёные делают серьёзнейшие исследования, смотрят, чем хорошая, безопасная, комфортная среда отличается от опасной. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям", - сказал Кузнецов.

В Москве есть и другие места, притягивающие желающих заняться сексом на природе - в основном это крупные лесопарки с густыми многолетними растениями и водоёмами.

В этом российская столица - не исключение среди мировых мегаполисов: в Париже есть знаменитый Булонский лес, в Лондоне - Хэмпстедская пустошь, в городе на Неве - парк имени 300-летия Санкт-Петербурга.

Пиарщица А. на условиях анонимности сказала Русской службе Би-би-си, что у неё был опыт публичного секса в Измайловском лесопарке: "Там всегда есть те, кто наблюдает за тобой и *****[самоудовлетворяется]. К этому надо привыкнуть".

"Может, сразу в Зарядье"?

Заявление архитектора впечатлило многих россиян.

"Люди приходят туда отдыхать, за состоянием душевного комфорта. Совокупление каких-то енотов - это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов", - возмутился депутат Виталий Милонов.

"Я вам говорил, что парк Зарядье станет местом зарождения Прекрасной России Будущего, помните"? - не нарадуется Марат Гельман.

Вероятно, комментаторов особенно раззадорил тот факт, что Сергей Кузнецов ничего не сказал об административных санциях за публичный секс.

По российским законам, занятие сексом в парке может трактоваться как мелкое хулиганство. За это можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media Image caption В парках всегда можно встретить молодых пар, но чаще всего они ведут себя прилично

Занятие любовью в публичных местах не поощряется ни в одной стране мира, и даже считающиеся сексуально раскрепощенными страны Европы здесь не исключение. Впрочем, в последнее время европейские полицейские стали гораздо мягче относиться к публичной сексуальности, при этом каждый случай стараются рассматривать индивидуально.

Только на этой неделе скандал разгорелся в английском Лидсе, где разгорячённая алкоголем пара совершала действия сексуального характера на поле для крикета при детях.

А вот в английском курортном Брайтоне публичное совокупление приняло столь интенсивный характер, что полиция посоветовала городскому самоуправлению высаживать более высокие кусты в парках для соблюдения приватности тех, кто занимается сексом на улице.