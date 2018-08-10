Духовные скрепы австралийцев: портрет королевы, причем бесплатно

Правообладатель иллюстрации Andrew Hastie Image caption Депутат Эндрю Хейсти, ответив на запрос своего избирателя, тоже решил повесить портрет королевы у себя в кабинете

Как оказалось, быть австралийцем очень выгодно - можно совершенно бесплатно получить портрет Елизаветы II.

Если вы живете в Австралии, то получить портрет очень легко: стоит только написать своему депутату, как фотография королевы в рамке будет вам прислана по почте.

Именно это обнаружили на днях австралийцы после того, как один из авторов австралийско Николас Лорд, воспользовался существующим в стране законом о том, что каждый гражданин может запросить предоставить ему бесплатно официальные символы, олицетворяющие суверенитет государства. Среди них не только портрет королевы, но и государственный флаг в разных размерах и государственный гимн, записанный на компакт-диске.

Лорд послал соответствующий запрос своему депутату Эндрю Хейсти и через некоторое время получил не только долгожданный портрет, но государственный флаг Австралии в нагрузку.

История пошла гулять по соцсетям, и вскоре депутаты оказались завалены запросами от граждан - выслать им немедленно причитающийся портрет королевы.

Как выразился один из членов австралийского парламента Тим Уоттс в интервью австралийскому вещателю Эй-Би-Си, спрос на королевский портрет подскочил неимоверно "из-за блестящего троллинга".

"Могу сказать, что до того как эта история была опубликована, я получил ноль запросов на портрет Ее Величества королевы Елизаветы, - признался Уоттс. - А за прошедшие сутки я получил, навскидку, около сорока запросов. Я бы сказал, что 99% из них сделаны шутки ради ".

То же самое стали отмечать в соцсетях и другие депутаты.

"За последние 12 часов мы получили более 25 запросов на портрет королевы", - написала в "Твиттере" депутат Ребекка Шарки.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета во время визита в Австралию в 2000 году - с "австралийской" брошкой

По месту действия

Посылаемый австралийцам портрет имеет местную направленность: на нем королева Елизавета II запечатлена с приколотой на платье слева геральдической брошью с австралийским гербом, а справа - с брошью в виде веточки австралийской акации, которую ей преподнес в 1954 году во время первого королевского визита в Австралию тогдашний премьер-министр страны Роберт Мензис.

На ней также сапфировый гарнитур, подаренный ей ее отцом, королем Георгом VI на свадьбу. Согласно закону о государственной символике для личного пользования, австралийцы могут также попросить портрет супруга королевы, принца Филиппа, но пока таких запросов не поступало.

Портреты других членов королевской семьи - принцев Уильяма и Гарри, например, и их супруг - не входят в полагающийся каждому австралицйцу набор государственной символики.

Этот закон уникален для Австралии, поскольку граждане Канады могут всего лишь скачать на компьютер портрет царствующего монарха, а в Великобритании подданные Ее Величества имеют полное право купить ее официальный портрет за 92 фунта 40 пенсов (около 118 долларов), не считая стоимости рамки.

Австралия входит в Содружество наций, и королева является главой государства. В столице Австралии Канберре ее представляет генерал-губернатор.

В 1999 году австралийцы проголосовали на референдуме против преобразования Австралии в республику, однако в последние годы в обществе идут дебаты по поводу необходимости пересмотра этих результатов.