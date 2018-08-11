"Она играет одно и то же": О ком говорила актриса Кэтлин Тёрнер?

Image caption Кэтлин Тёрнер стала суперпопулярна после триллера "Жар тела" и комедии "Роман с камнем", где она снялась вместе с Майклом Дугласом и Дэнни де Вито

Легенда Голливуда Кэтлин Тёрнер неожиданно подлила масла в неугасимый огонь профессиональной вражды, сказав в интервью об одной коллеге, что та "20 лет играет одну и ту же роль".

В весьма откровенном интервью изданию Vulture, 64-летняя звезда, рассуждая об актерском мастерстве и его отсутствии, привела в пример "очень известную голливудскую актрису", чье имя она попросила интервьюера не упоминать, сказав, что "она дает людям лишь то, что от нее ждут".

"Она даже выглядит [везде] практически одинаково", - заявила Тёрнер.

Вскоре за этим киносообщество и пользователи в соцсетях стали гадать, кто же это может быть?

Вот пять возможных кандидатур со всеми сопутствующими доводами "за" и "против".

1. Дженнифер Энистон

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За: Тёрнер работала с Энистон в сериале "Друзья", когда ее пригласили на эпизодическую роль отца Чендлера Бинга.

В этом же интервью Кэтлин Тёрнер был задан вопрос о том, понравилось ли ей работать в этом ситкоме, и она ответила, что ведущие актеры представляли собой довольно нелюбезную "клику", в которую путь посторонним был закрыт.

Дженнифер Энистон после завершения в 2004 году ситкома "Друзья" сыграла с переменным успехом в нескольких полнометражных фильмах, однако ее наиболее успешные роли в таких комедиях, как "Мы - Миллеры" и "Несносные боссы", можно назвать повторением пройденного в "Друзьях" .

Против: Тёрнер в том же интервью был задан прямой вопрос о том, что она думает о профессиональном мастерстве исполнителей главных ролей в "Друзьях", но она отказалась на него отвечать, отметив, что проработала с ними недостаточно долго, чтобы вынести суждение.

2. Николь Кидман

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За: С финансовым состоянием в 130 млн долларов австралийка Кидман подпадает под описание, которое дала Тёрнер. Она сказала, что эта актриса является "возможно, одной из самых богатых женщин [в актерской среде]".

Против: Вряд ли можно обвинить актрису, сыгравшую больную чахоткой звезду кабаре ("Мулен Руж!"), злую таксидермистку ("Приключения Паддингтона"), страдающую от домашнего насилия жену (минисериал "Большая маленькая ложь") и писательницу Вирджинию Вульф ("Часы"), в том, что она "играет одну и ту же роль".

3. Гвинет Пэлтроу

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За: Оскароносная роль Пэлтроу в исторической комедии "Влюбленный Шекспир" случилась как раз 20 лет назад, так что, вполне возможно, именно ее и имела в виду Кэтлин.

С тех пор она сыграла целый ряд схожих ролей, в том числе бессменную помощницу Железного человека Пеппер Поттс, которую она воплотила в шести фильмах Marvel.

Против: Как и Николь Кидман, Пэлтроу не боится иногда выходить за рамки своего амплуа.

Тут можно вспомнить картину 2001 года "Любовь зла" (Shallow Hal), где дело не обошлось только лишь накладным носом, как это было у Николь Кидман в "Часах", - Пэлтроу пришлось носить на себе специальный костюм, чтобы перевоплотиться в толстую женщину.

К тому же она в последние годы несколько отошла от съемок и сосредоточила усилия на воспитании детей и работе в своей бизнес-империи Goop, которую часто высмеивают и англоязычной прессе.

4. Джулия Робертс

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За: Она стала известна благодаря роли уличной проститутки в фильме "Красотка" 1990-го года, и с тех самых пор ее главным амплуа стали сильные характером, но ранимые в душе молодые женщины.

Да, эти роли принесли ей "Оскар" ("Эрин Брокович"), но в то же время сделали саму актрису уязвимой для обвинений в однообразности.

Такие актрисы, как Мерил Стрип, получают похвалы за свою универсальность и неограниченный диапазон ролей, в то время как Робертс следует традиции "золотого века" Голливуда,

Так же, как Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, она демонстрирует свой талант в рамках одного, но хорошо работающего амплуа.

Против:Да, у нее есть тенденция повторяться, но это не означает, что Джулия Робертс никогда не выходила за пределы своей "зоны комфорта".

Из относительно недавних примеров можно вспомнить ее злую королеву Клементианну в сказке 2012 года "Белоснежка: Месть гномов".

Плюс к этому Джулия собирается пополнить свое профессиональное резюме первой крупной ролью в телесериале по роману Марии Семпл "Сегодня будет по-другому", который продюсирует собственная компания Робертс Red Om Films.

5. Сандра Буллок

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За: Она получила известность после роли в боевике 1994 года "Скорость", но в дальнейшем придерживалась в основном комедийного амплуа.

Возможно, именно ее склонность к комедиям имела в виду Кэтлин Тёрнер, говоря, что актриса "дает людям то, что они от нее ждут".

Против: Было бы несправедливым сказать, что Буллок везде одинакова.

В спортивной драме 2009 года "Невидимая сторона" она сыграла непростую роль женщины, взявшей в семью чернокожего подростка. Именно за эту роль актриса получила "Оскар".

Выходом из привычного амплуа стала и Гравитация" 2013 года - фильм фактически держится только на игре Буллок, несмотря на участие в картине Джорджа Клуни.