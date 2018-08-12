Правообладатель иллюстрации God's Little People Cat Rescue Image caption Это лишь небольшая часть обиталей приюта, с которыми придется находить общий язык успешному кандидату

Наверное, каждый человек когда-нибудь мечтал бросить всё и уехать жить на солнечный остров.

Теперь такая возможность появилась, но есть одно условие: нужно любить кошек. Очень сильно.

Вакантная должность появилась в кошачьем приюте на греческом острове Сирос. Проживание, потрясающие виды Эгейского моря и 55 пушистых питомцев - гарантированы.

Объявление появилось в "Фейсбуке" и вызвало вполне объяснимый ажиотаж среди пользователей соцсети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остров Сирос давно облюбовали художники

Сообщением о вакансии поделились 20 тыс. раз, и около 200 человек уже связались с владелицей кошачьего приюта Джоан Боуэлл, чтобы узнать подробности.

Понятно, что не всякий желающий подойдет на должность смотрителя в "пушистом" приюте, который называется "Обыкновенные божьи люди спасают кошек".

Художница Джоан Боуэлл говорит, что ищет человека старше 45 лет, который не только любит кошек, но и сможет при необходимости поймать и установить контакт с одичавшей или асоциально настроенной кошкой.

Это означает, что для получения этой должности необходимо знать психологию кошек, а также уметь их при необходимости успокоить.

Но если у вас на кошек аллергия, или жить на греческом острове совсем не хочется, то можно найти работу своей мечты и в другом месте.

Image caption Жители многих средиземноморских стран, в особенности, Греции известны особым пиететом по отношению к кошкам: их можно встретить повсеместно

Image caption Успешному кандидату нужно будет уметь находить контакт даже с одичавшими или отбившимися от рук кошками

Можно, например, устроиться на завод Nutella в Италии, чтобы пробовать готовую шоколадную продукцию, причем опыт работы для этого совсем не требуется.

Также сейчас требуется смотритель на живописном острове в Уэльсе, правда, желающим необходимо знать валлийский язык.

Но подходить к выбору новой профессии необходимо осторожно: зачастую работа на деле оказывается не такой идиллической, какой ее представляют соискатели.

В 2009 году Бен Саутхолл получил "лучшую работу , на которую претендовали еще несколько тысяч человек. Он стал смотрителем австралийского острова Гамильтон в Тихом океане.

"Это лучшая работа в мире, но это еще и самая напряженная работа в мире, - рассказал он в интервью газете Independent. - По случаю моего назначения на острове Гамильтон устроили вечеринку, но я на нее не попал потому что давал нескончаемые интервью".

А в один из последних рабочих дней Саутхолла ужалила смертельно опасная медуза. По счастью, он отделался легким ожогом.