Уберите это уродство: парижанам не понравились уличные писсуары с видом на Сену

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новый писсуар на острове Сен-Луи, фото 13 августа 2018 г.

Парижане не оценили по достоинству инициативу местных властей установить по всему городу открытые писсуары ярко-красного цвета.

К претензиям эстетического характера добавились и обвинения в дискриминации женщин, мол, установленные писсуары подходят только мужчинам.

Внешне писсуар представляет собой большой ящик для цветов с отверстием спереди, и предполагается, что он экологически чист, поскольку внутри наполнен сеном - для поглощения запаха и переработки в компост для дальнейшего использования в городских парках.

Власти настаивают, что эти городские cанитарно-гигиенические приспособления необходимы и призваны упорядочить отправление малой нужды на улице.

Эти открытые, то есть не огражденные стенами, городские cанитарно-гигиенические приспособления призваны упорядочить отправление малой нужды на улице. Считается, что увидев такой писсуар, мужчина с большей готовностью подойдет к нему, чем к ближайшему дереву.

Парижане резко воспротивились этому новшеству и призывают городские власти их убрать. В городе уже готовится соответствующая петиция.

Особенно досталось писсуару установленному неподалеку от Собора Парижской Богоматери - на историческом острове Сен-Луи, где расположены изысканные особняки XVII-XVIII вв. и престижные гостиницы.

К тому же этот конкретно писсуар хорошо просматривается проплывающими мимо по Сене туристическими прогулочными катерами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вам в писсуар? Только не перепутайте с почтовым ящиком! (фото от 13 августа 2018г.)

Что бы сказал Бодлер?

"Совершенно нет никакой необходимости помещать такую непривлекательную и непристойную штуковину на столь известное всеми место, - сказала хозяйка расположенного поблизости венецианского арт-салона Паола Пеллиццари в интервью Reuters. - Тут рядом красивейшие дома Парижа... особняк и гостиница Лозен, где жил Бодлер".

Некоторые выразили опасения, что в городе станет больше эксгибиционистов, тем более учитывая, что в 20 метрах от писсуара на острове Сен-Луи находится начальная школа.

"Они просто отвратные. Нам сказали, что надо с ними смириться, но это соверешнно неприемлемо. Неужели люди просто не могут себя нормально вести?" - высказался еще один парижанин, 50-летний владелец художественной галереи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ящики-писсуары наполнены сеном, который будет перерабатываться внутри в компост для дальнейшего использования в городских парках (фото от 13 августа 2018 г)

"Женофобский план в действии"?

Управляющий района Ариэль Вайль настаивает на необходимости писсуаров.

"Если мы ничего не будем делать, то тогда мужчины будут просто писать на улице. Но если это действительно так сильно раздражает людей, то мы найдем [для писсуаров] другое место", - сказал он агентству Reuters.

Женщины-активистки не преминули указать на дискриминационный характер новых писсуаров.

"Писсуары для мужчин, прекрасно! А что делать нам, женщинам? Лоточки поставить? Сексистские начинания не привлекательны", - написала одна из них в "Твиттере".

"Это женофобский план в действии: мужчины не могут контролировать себя, поэтому все общество должно к этому приспособиться", - так прокомментировала член феминистической организации Femmes Solidaires Гвендолин Куапо.