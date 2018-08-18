"Мне затыкали рот": Мисс Америка обвинила руководство конкурса в травле

Правообладатель иллюстрации Donald Kravitz/Getty Image caption Мисс Америка-2018 Кара Мунд обращается со вступительным словом к участникам бизнес-ланча в Атлантик-Сити в апреле

Титулованная "Мисс Америка-2018" Кара Мунд обвинила руководство конкурса красоты в притеснениях и травле, заявив в письме бывшим обладательницам этого титула, что ей не давали высказаться от своего имени.

Мунд конкретно назвала несколько имен, которых она считает виновными в травле. В частности, она считает, что ее интересы ущемляли председатель конкурса "Мисс Америка" Гретчен Карлсон и исполнительный директор Реджина Хоппер.

"Скажу откровенно: я совершенно уверена в том, что меня не слышит и не хочет слышать нынешнее руководство [конкурса]; как и не хотят они знать, кто я такая и что я думаю по поводу положения и возможностей этой организации в будущем, - пишет Мунд в своем обращении. - Наша председатель и исполнительный директор систематически затыкали мне рот, осаживали меня, задвигали и, по большому счету, постоянно сводили на нет мою роль в качестве мисс Америки разными - как очевидными, так и более изощренными - способами".

В своем объемном послании Кара Мунд детально разъясняет, как именно это происходило. К примеру, по ее словам, руководство конкурса не разрешало ей публиковать в соцсетях никаких сообщений как обладательницы титула "Мисс Америка", а также не раз критиковали ее внешний вид.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гретчен Карлсон выиграла конкурс "Мисс Америка" в 1989 году

Она пишет, что с ней обращались в снисходительной манере, предполагавшей, что она "не понимает такую ответственную роль", а также каким образом и почему именно конкурс красоты "Мисс Америка" важен.

24-летняя Кара Мунд, представлявшая на конкурсе 2017 года Северную Дакоту, пишет, что она внимательно изучила законы штата Нью-Джерси, где зарегистрирован конкурс, и пришла к выводу, что поведение руководства равнозначно травле на рабочем месте.

"Мой контракт гласит - и мне регулярно об этом напоминают как словами, так и делами, - что я могу быть уволена в любой момент, даже без особого повода", - пишет Мунд.

Просто месть?

Мунд полагает, что подобное поведение руководства конкурса - это месть за ее интервью Press of Atlantic City, в котором она намекнула на склоки в рядах этой организации. Она сказала, что год после победы выдался тяжелым, а также выразила опасения, что "ее накажут" за эту откровенность.

После этого ее записанное телеобращение было сокращено до 30 секунд, ей также было сказано не надевать то платье, которое она для себя выбрала для традиционного парада красавиц, несмотря на то, что до этого этот наряд был одобрен заранее.

В ответ на письмо королевы красоты Miss America Organisation выпустила заявление, в котором выразила поддержку Каре Мунд, а также сожаление в том, что "она решила рассказать о своем недовольстве публично, а не в частном порядке".

"Ее письмо содержит ложное толкование событий и различные необоснованные обвинения. Мы пытаемся с ней связаться в частном порядке, чтобы рассмотреть вопросы, вызывающие ее беспокойство", - говорится в заявлении организации.

"Я никогда не думала - и не хотела - быть разоблачительницей", - признается в своем письме Кара Мунд, завершая его словами: "[Конкурс] Мисс Америка сейчас в очень уязвимом положении. Чтобы выжить, ему нужна наша поддержка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дефиле в купальниках на конкурсе "Мисс Америка" 2015 года

Кризис в звездной франшизе?

Как отмечает The New York Times, это очередной скандал, связанный с известной франшизой, пытающейся в последнее время обновить свой имидж.

В декабре 2017 года ушла вся верхушка организации - президент, исполнительный директор и председатель совета попечителей - после того, как в прессу попали внутренние электронные письма членов руководства, в которых они высмеивали внешний вид и умственные способности участниц конкурса.

Тогда же на должность президента управляющей компании конкурса заступила Гретчен Карлсон, получившая корону "Мисс Америка" еще в 1980-е годы. Затем она работала ведущей на телеканале Fox News.

В июне Карлсон объявила о закрытии одного из традиционных этапов конкурса - дефиле в купальных костюмах, которое проводилось с самого первого соревнования Мисс Америка в 1921 году в Атлантик-Сити.

За этим последовал уход со своей должности председателя совета попечителей Марджори Винсент-Трипп, которая была назначена всего лишь двумя месяцами ранее. Винсент-Трипп не объяснила, чем обусловлено ее решение.

На прошлой неделе 11 победительниц этого конкурса, включая Винсент-Трипп, подписали письмо, требуя немедленной отставки Гретчен Карлсон.