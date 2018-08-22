Сотрудники в опенспейсах больше двигаются - они ищут уединения

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Сотрудники офисов открытого типа больше двигаются и меньше подвержены стрессу, чем обитатели кабинетов, выяснили исследователи из Аризонского университета.

Возможно, более высокая физическая активность сотрудников офисов открытого типа объясняется тем, что они находятся в поисках возможности уединиться, чтобы поговорить или позвонить кому-либо, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском издании Occupational & Environmental Medicine.

Для наблюдения за людьми, работаюбщими в опенспейсах, и теми, кто сидит в отдельных кабинетах, использовались специальные сенсоры, регистрировавшие пульс и физическую активность участников исследования.

В исследовании приняли участие более 200 человек в США. В их числе сотрудники опенспейсов, а также те, у кого рабочие места отделяются легкими перегородками и сотрудники организаций, работающие в кабинетах.

Как показало исследование, сотрудники офисов открытого типа на 32% были более физически активны, чем их коллеги, работающие в кабинетах, и на 20% более активны, чем те, у кого рабочее место отгорожено перегородками.

Более низкая физическая активность сотрудников, работающих в кабинетах, может приводить к различным проблемам со здоровьем и плохо отражается на настроении.

Тот факт, что кабинетные работники менее подвижны, также объясняет, почему они больше подвержены стрессу. У тех сотрудников офисов, которые были более подвижны, уровень стресса оказался на 14% ниже, чем у тех, кто двигался меньше.

Опенспейс: за и против

Участники исследования не только носили сенсоры, но и каждый час в течение рабочего дня в мобильном приложении отвечали на вопросы о своем настроении.

Как выяснилось, у сотрудников старшего возраста был отмечен более высокий уровень стресса, чем у их молодых коллег. Меньшую стрессоустойчивость демонстрировали и те, у кого наблюдались какие-либо проблемы в семье.

Также ученые отметили, что мужчины, работающие в офисах, при всех равных, в основном двигались больше, чем женщины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие считают, что тем, кто работает в офисе открытого типа, тяжело сосредоточиться, ведь их постоянно отвлекают

Исследование ученых из Аризонского университета - первая подобная работа на тему взаимосвязи типа офиса и двигательной активности сотрудников, основанная не только на данных опроса, а на анализе показателей физической активности. Предыдущие исследования на эту тему основывались в основном на методе опроса участников.

Тем не менее, авторы научной публикации отмечают, что для того, чтобы делать выводы, необходимо провести исследование с большим числом участником. Они также подчеркивают, что при проведении исследования почти не учитывали особенности планировки офисов, наличие лифтов и лестниц, а все это также может повлиять на степень "подвижности" сотрудников в рабочее время.

Исследователи подчеркивают, что повысить физическую активность сотрудников офисов можно за счет правильного расположения переговорных комнат, лестниц и лифтов.

"Мы все знаем, что физиечская активность полезна, но как бы мы не пытались замотивировать людей на занятия физкультурой, как правило, этой мотивации надолго не хватает. Поэтому изменение планировки офиса для того, чтобы привить сотрудникам более здоровые привычки - это еще один пассивный способ заставить людей быть более активными", - говорит Эстер Штенберг, автор исследования и профессор Медицинского колледжа Аризонского университета.

Хотя многим нравятся офисы, где у каждого есть свое личное пространство, тем не менее, по замечанию иссследователей, у офисов открытого типа есть еще ряд преимуществ - они развивают навыки общения и способствуют спонтанному обсуждению рабочих вопросов.