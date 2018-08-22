Оттоптались на ковре: как интернет отреагировал на суд над Манафортом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суд над Манафортом стал одним из самых освещаемых процессов в современной истории США

Суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в банковском мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и частично в уклонении от декларирования иностранных счетов. Пользователям интернета, однако, некоторые детали процесса показались комичными.

Обвинение утверждало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 млн долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.

69-летний Манафорт виновным себя не признал. 17 сентября его ждёт новое заседание.

Интересно, что практически минута в минуту, когда Манафорту выносили вердикт, на суде в Нью-Йорке бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в банковских, налоговых и финансовых нарушениях, а также в нарушении законов о выборах.

Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Манафорта, назвав процесс над экс-советником Януковича "охотой на ведьм".

"Я очень сочувствую Полу Манафорту и его чудесной семье. "Судья" взялся за 12-летнее дело о налогах, среди прочего, надавил на него со всей силы, но, в отличие от Майкла Коэна, он не "сломался" - не стал сочинять истории ради "сделки" со следствием. Моё уважение его храбрости", - разогнался президент.

"Не волнуйтесь, с Манафортом всё будет в порядке: это не тюрьма, это "альтернативная свобода", - отвечает Трампу пользовательница @StevieRoeSays, намекая фразу "альтернативные факты", придуманную его помощницей Келлиэнн Конуэй.

Учитывая позитивное отношение Трампа к Манафорту, некоторые пользователи предположили, что экс-советника может ждать помилование.

Пропустить Twitter пост , автор: @ComfortablySmug I can't even conceive what kind of animal Manafort will make a jacket out of once he gets pardoned. — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 22 августа 2018 г.

"Даже не могу представить, из кожи какого животного сделает себе пиджак Манафорт, когда его помилуют", - теряется в догадках пользователь ComfortablySmug. Он имеет в виду пиджак из кожи страуса, который принадлежал Манафорту - об этом стало известно в ходе суда.

Бег через ковёр

"Трампизмы" - не единственное, что веселило пользователей соцсетей в контексте дела Манафорта.

Ещё на более ранних стадиях судебного процесса интересующиеся новостями пользователи удивились дорогостоящим коврам в коллекции бывшего главы штаба Трампа. Сатирическое издание Onion, на протяжении 30 лет публикующее исключительно вымышленные новости, не могло пройти мимо этой темы и опубликовало фотографию Манафорта в здании суда с группой поддержки в виде ковров у стены.

"Улики загоняют под ковёр", - иронизирует Скотт Миллин в "Твиттере".

На вчерашнем же заседании прославилась девушка, выбегавшая из здания суда в синем платье.

Пропустить Twitter пост , автор: @NPRmelissablock The sprint from the Manafort courthouse after the verdict: guilty on 8 felony counts; hung jury on 10 counts. (No phones allowed in courthouse, so news comes via fleet feet.) pic.twitter.com/JDc8QyMBxs — melissa block (@NPRmelissablock) 21 августа 2018 г.

Бегуньей в цвету оказалась стажёрка NBC News Кэсси Семён. Её поспешность объясняется тем, что на суде нельзя было использовать смартфоны и камеры, при этом ей хотелось как можно раньше поделиться эксклюзивной новостью с миром.

Бег Кэсси напомнил о знаменитым фото, когда сразу несколько репортёров выбежали из здания Верховного суда США после исторического голосования по однополым бракам.

Кого-то из пользователей, впрочем, расстроило, что один из самых освещаемых процессов в современной истории Америки не прокомментировали их любимые звезды.

"Молчание Тейлор Свифт на тему осуждения Манафорта оглушает", - пишет пользователь @jersing в "Твиттере".