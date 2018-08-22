Пит Доэрти съел гигантский завтрак на 4000 калорий и попал на доску почета в кафе

Правообладатель иллюстрации Dalby Cafe

Лидер британской группы The Libertines Пит Доэрти добился того, что его имя попало на "стену славы" одного из кафе города Маргит в графстве Кент. Для этого музыканту пришлось справиться с огромным завтраком меньше, чем за 20 минут.

Согласно правилам, действующим в кафе, если завтрак съесть за 20 минут, тогда посетителю не нужно будет за него платить. Кроме того, имя посетителя, справившегося со столь амбициозной задачей, будет записано мелом на "стене славы". Если же посетитель не успеет уложиться в 20 минут, ему придется заплатить за завтрак 17,5 фунтов стерлингов (около 1500 рублей).

На мегазавтрак в кафе Марка Эзекиля подают четыре яйца, четыре ломтика бекона, четыре сосиски, бургер, картофельные оладьи, грибы, чипсы, луковые колечки, два толстых куска хлеба, а также на выбор - томаты или фасоль.

Посетители могут еще взять большую кружку чая или кофе. По словам Эзекиля, Доэрти заказал ко всему этому еще и клубничный милкшейк.

Пит Доэрти хорошо изестен жителям графства Кент, где его группа строит студию и отель. "С ним был его пёс, поэтому Доэрти сел за столиком на улице", - говорит Марк Эзекиль.

"Он сказал, что его собака стоит 4500 фунтов стерлингов (почти 400 тысяч рублей) и что он ее не кормит жареным", - рассказал владелец кафе. Так что он мог не опасаться, что животное поможет музыканту справиться с завтраком.

Правообладатель иллюстрации Dalby Cafe Image caption Пит Доэрти после того, как справился с гигантским завтраком

Правообладатель иллюстрации Dalby Cafe Image caption Доска почета в кафе

По словам владельца кафе, "мегазавтрак" содержит порядка 4000 калорий.

Жители города Маргит часто видят Пита Доэрти в местных кафе и ресторанах. Но по словам Марка Эзекиля, в его кафе музыкант зашел впервые.

"Многие с ним разговаривают, и он довольно открытый человек. Он действительно довольно скромный. Даже моя сестра наткнулась на него, когда он выгуливал собаку", - рассказывает Марк Эзекиль.

Правообладатель иллюстрации Dalby Cafe Image caption Mr Ezekiel estimates the breakfast contains 4,000 calories or more

"Он пришел, он увидел, он победил, разобрался [с завтраком] за 19:30 минут", - написал Марк Эзекиль о "победе" Пита Доэрти в "Фейсбуке".

Он также добавил, что Доэрти выглядел весьма довольным.

Рок-группа The Libertines была основана в 1997 году Карлом Баратом и Питером Доэрти, а в 2004 году распалась. В 2014 году группа воссоединилась.