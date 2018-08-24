Суперкар "Иж" от "Калашникова" заставил соцсети плакать от смеха

Image caption "Суперкар" от "Калашникова" на базе кузова "Иж-Комби", 2018 год

В четверг концерн "Калашников" представил "убийцу Tesla" - концепт "электрического кара" на базе кузова ИЖ-21252 "Комби", созданного в 1970-е годы. Этот прототип привёл в восторг пользователей сетей, причем не только в России.

"Как тебе такое, Илон Маск"? - писали 23 августа российские соцсети.

Создатели концепта, меж тем, уверены, что в будущем он сможет конкурировать с электромобилями марки Tesla - корпорации американского бизнесмена Илона Маска.

"Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это - успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему", - сказала РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

О конкурентных преимуществах и технических характеристиках будущего суперкара пока ничего не известно.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption "Иж-Комби" в сборочном цехе завода, 1973 год

Восторгу пользователей соцсетей от внешнего вида "будущего суперкара" по миру не было предела.

"Так круто, хочу себе такую - дети 70-х сразу поймут, почему "Калашников" CV-1 - российский ответ Tesla", - по-доброму иронизирует пользователь StephenRetro.

"Вот это привлекательный российский бренд - "Калашников". Удачи с рекламной кампанией", - лукаво замечает Мэттью Фрейзер.

"Предпочёл бы электрокар от "Калашникова" Tesla не раздумывая", - вторит другим ораторам Дерек Зойгт.

"Это не поддержка российского курса, но хорошо, что "Калашников" взялся производить винтажный электромобиль", - отмечают в аккаунте green_tradition.

"Чёрт возьми, мне правда нравится, как это выглядит", - утверждает юзер Socialistdawn.

"Настоящая гангстерская тачка", - веселится Ашиш Пал Сингх.

"Я в полном восторге от прототипа электрокара "Калашникова". Ему даже не нужны серп и молот на дверях и печь для пирогов при подзарядке, чтобы выглядеть по-советски", - радуется Бо Вайб.

Впрочем, некоторые сочли, что такой автомобиль вполне мог бы быть машиной Джеймса Бонда.

"А за откидывающейся решеткой радиатора, наверно, автоматы установлены? Ждем появления в следующей бондиане!" - шутят читатели газеты The Guardian.