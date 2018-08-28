Кондитерскую "Анна & Франк" в Амстердаме переименуют после критики

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Владельцы новой булочной-кондитерской в Амстердаме пообещали поменять название после волны критики в их адрес.

Название кондитерской "Анна & Франк" (Anne & Frank) отсылает к Анне Франк - еврейской девушке, прятавшейся вместе с семьей от нацистов в оккупированном Амстердаме и ставшей символом страданий еврейского народа во времена Холокоста.

Многим подобная связь булочной с жертвой Холокоста показалась неуместной и бестактной.

Дом, в котором семья Франков пряталась от нацистов, расположен неподалеку от кондитерской.

Владелец булочной Роберто Барсум, сказал, что не хотел задеть ничьи чувства, а название поменяет.

По его словам, он подумал о таком названии из-за расположения булочной. "Мне показалось, что это хорошее название, я к ней отношусь как к герою", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации ANNЕ FRANK MUSEUM Image caption Изданный после войны, дневник Анны Франк превратился в один из самых ярких символов Холокоста.

Анна Франк вошла в историю благодаря дневнику, который она вела в оккупированном немцами Амстердаме с июня 1942 года до августа 1944 года, - все это время семья Франков скрывалась от нацистов в секретном убежище в Амстердаме. Гестапо доложили о местонахождении Франков, и семью отправили по концлагерям.

Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в феврале или марте 1945 году в возрасте 15 лет.

В 1947 году "Дневник Анны Франк" был издан ее отцом Отто Франком, единственным членом семьи, дожившим до конца Второй мировой войны.

В здании, где скрывалась семья Анны и где она вела свой дневник, создан дом-музей, который считается одним из самых посещаемых в Амстердаме.