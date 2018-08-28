Молебны в соцсетях: смех, грех и бизнес

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Украинский сегмент Facebook переполнен приглашениями на необычные мероприятия, например, молитвы о снижении цен на проезд в общественном транспорте. Россияне, как выяснилось, тоже не отстают, но проявляют куда большую прагматичность.

Так, перед началом учебного года в социальной сети "Фейсбук" предприимчивые репетиторы перед началом учебного года размещают следующие объявления.

А в социальной сети "Одноклассники" сообщества молебнов далеко от иронии.

Помимо собственно религиозных сообществ, где предлагают совместно отмаливать и укреплять веру (порой за небольшую плату), в группе "Молитва на очищение Родового Древа", например, можно заказать молебен, который, по утверждению организаторов "читается 40 дней подряд без перерыва".

Что до украинской столицы, то страница "Молитвы о снижении цен на проезд в общественном транспорте в Киеве" была создана после повышения цен на проезд в столице.

"Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Приходится ездить на метро и троллейбусе, но теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте", - иронизируют организаторы в описании мероприятия.

Сейчас уже почти 3 тысячи пользователей подтвердили свое участие в мероприятии, а еще 12 тысяч заинтересовались им.

Провести "Молитву" планируют в Киево-Печерской Лавре 8 октября.

Впрочем, эта акция - абсолютно виртуальная и, как и множество других мероприятий с комичными названиями, заполонившими украинский сегмент соцсетей, в реальной жизни не состоится.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Более 12 тысяч пользователей Facebook заинтересовались мероприятием

Читатели соревнуются в остроумии в комментариях на странице мероприятия.

Популярным в соцсетях стало также мероприятие, посвященное встрече баржи с арбузами, направляющейся из Херсонской области в Киевскую. В ироничном описании акции, проведение которой якобы было запланировано на 25 августа, сказано: "Молитва, торжества. Дискотека".

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К тренду на "молитвы" присоединились и специалисты отдельных отраслей.

В частности, в украинском сегменте Facebook запланированы мероприятия "Молитва о повышении курса биткоина и введении блокчейна", "Молитва об отсутствии поправок", организованная маркетологами, "Молитва о здравии iTunes" и "Молитва о чистом коде" для программистов, участников которой призывают "покаяться в своих грехах в процессе разработки".

Ранее в соцсетях пользовались популярностью "Вечерняя молитва об Олеге Виннике" [украинский исполнитель шансона] и "Молитва о снижении цен на рыболовные снасти".

Что думает церковь?

В Киево-Печерской Лавре, где якобы должна была состояться "Молитва о снижении цен на проезд в транспорте", отметили, что проведение мероприятия было запланировано без благословения и согласования с наместником и братией монастыря.

"Братия Лавры не намерена участвовать в политических акциях, прикрывающихся авторитетом церкви", - отметили в пресс-службе Лавры.

Шутки в молитве абсолютно неуместны, отметил в комментарии для BBC News Украина глава пресс-службы УПЦ МП архиепископ Климент.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В Лавре заявили, что молятся за Киев ежедневно

Молись за всё

"Учитывая сегодняшние реалии, общая молитва о снижении цен на проезд - это очень актуально", - отметил представитель церкви.

По его словам, верующие группируются с помощью соцсетей и молятся об общих нуждах. В таких группах, кроме мирян, есть священники и даже епископы, рассказал Климент.

В соцсетях есть страницы и для настоящих молитв. В частности, столичный Свято-Вознесенский храм ведет страницу мероприятия ежемесячной "Молитвы о болящих".

Пользователям предлагают указывать на странице имена больных людей, нуждающихся в молитве. Также предлагают присылать имена болящих в группу в Viber.

А участники Facebook-группы "Пост и молитва за Украину" призывают молиться за мир в стране дважды в день.